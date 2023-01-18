哈利自傳認殺25神學士 成伊朗開脫處決間諜前高官理由

伊朗外交部17日上推特發文，利用英國哈利王子在自傳承認殺死25名神學士武裝分子，批評英方沒立場就人權問題「說教」。資料照片。（路透）

伊朗 日前處決了被控為英國 對外情報機構從事間諜行為的前副防長阿克巴里（Alireza Akbari），17日更拿哈利 王子承認殺死25名神學士武裝分子的事情來試圖為自己開脫，稱英方沒立場就人權問題「說教」。

此前新聞報導，阿克巴里擁有伊朗及英國雙重國籍，擔任過國防部副部長和戰略研究所所長，也曾跟聯合國觀察員合作，領導執行1988年的兩伊戰爭停火協議，卻因被控從事間諜活動而於2009年跟2019年兩度被捕，並在日前遭判死刑。儘管英方曾呼籲停止處決與要求放人，伊朗司法部門媒體14日發布了的阿克巴里被處絞刑的消息，導致兩國爭端不斷升級。

每日電訊報17日報導，伊朗外交部在官方推特帳號發文，利用哈利王子在自傳《Spare》坦言自己在阿富汗出勤時殺死了25名神學士武裝分子的回憶批評英國，稱「王室成員將殺死25名無辜民眾視為拿走棋子且沒有悔意的英國政權，以及那些對此戰爭罪行視而不見的人，都沒資格在人權向他人說教」。

The British regime, whose royal family member, sees the killing of 25 innocent people as removal of chess pieces and has no regrets over the issue, and those who turn a blind eye to this war crime, are in no position to preach others on human rights. — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) January 17, 2023