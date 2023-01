哈利自傳認殺25神學士 成伊朗開脫處決間諜前高官理由

伊朗 日前處決了被控為英國 對外情報機構從事間諜行為的前副防長阿克巴里(Alireza Akbari),17日更拿哈利 王子承認殺死25名神學士武裝分子的事情來試圖為自己開脫,稱英方沒立場就人權問題「說教」。

此前新聞報導,阿克巴里擁有伊朗及英國雙重國籍,擔任過國防部副部長和戰略研究所所長,也曾跟聯合國觀察員合作,領導執行1988年的兩伊戰爭停火協議,卻因被控從事間諜活動而於2009年跟2019年兩度被捕,並在日前遭判死刑。儘管英方曾呼籲停止處決與要求放人,伊朗司法部門媒體14日發布了的阿克巴里被處絞刑的消息,導致兩國爭端不斷升級。

每日電訊報17日報導,伊朗外交部在官方推特帳號發文,利用哈利王子在自傳《Spare》坦言自己在阿富汗出勤時殺死了25名神學士武裝分子的回憶批評英國,稱「王室成員將殺死25名無辜民眾視為拿走棋子且沒有悔意的英國政權,以及那些對此戰爭罪行視而不見的人,都沒資格在人權向他人說教」。

The British regime, whose royal family member, sees the killing of 25 innocent people as removal of chess pieces and has no regrets over the issue, and those who turn a blind eye to this war crime, are in no position to preach others on human rights.