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哈利自傳認殺25神學士 成伊朗開脫處決間諜前高官理由

編譯周辰陽／即時報導
伊朗外交部17日上推特發文，利用英國哈利王子在自傳承認殺死25名神學士武裝分子，批評英方沒立場就人權問題「說教」。資料照片。（路透）
伊朗外交部17日上推特發文，利用英國哈利王子在自傳承認殺死25名神學士武裝分子，批評英方沒立場就人權問題「說教」。資料照片。（路透）

伊朗日前處決了被控為英國對外情報機構從事間諜行為的前副防長阿克巴里（Alireza Akbari），17日更拿哈利王子承認殺死25名神學士武裝分子的事情來試圖為自己開脫，稱英方沒立場就人權問題「說教」。

此前新聞報導，阿克巴里擁有伊朗及英國雙重國籍，擔任過國防部副部長和戰略研究所所長，也曾跟聯合國觀察員合作，領導執行1988年的兩伊戰爭停火協議，卻因被控從事間諜活動而於2009年跟2019年兩度被捕，並在日前遭判死刑。儘管英方曾呼籲停止處決與要求放人，伊朗司法部門媒體14日發布了的阿克巴里被處絞刑的消息，導致兩國爭端不斷升級。

每日電訊報17日報導，伊朗外交部在官方推特帳號發文，利用哈利王子在自傳《Spare》坦言自己在阿富汗出勤時殺死了25名神學士武裝分子的回憶批評英國，稱「王室成員將殺死25名無辜民眾視為拿走棋子且沒有悔意的英國政權，以及那些對此戰爭罪行視而不見的人，都沒資格在人權向他人說教」。

英國首相蘇納克的官方發言人被問到伊朗引用哈利自傳內容時表示，不會將兩個不同的議題混為一談，也不會更廣泛評論王室。發言人告訴記者，「沒人該抱持任何疑慮，阿克巴里的處決是野蠻、不具合法性的出於政治動機行為，將此跟男女官兵執行合法行動進行比較是完全錯誤」。

擁有伊朗及英國雙重國籍的阿克巴里擔任過伊朗國防部副部長和戰略研究所所長，卻於20...
擁有伊朗及英國雙重國籍的阿克巴里擔任過伊朗國防部副部長和戰略研究所所長，卻於2019年因從事間諜活動而被捕。伊朗司法部門日前宣布他已被處死。資料照片。（歐新社）

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