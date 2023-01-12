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世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

軍隊竟幫暴徒打開總統府大門 巴西總統：叛徒在我們之中

編譯張君堯／即時報導
巴西日前爆發前總統波索納洛的支持者衝進巴西國會、最高法院和總統府的暴動事件，總統魯拉12日痛斥有國家安全部隊成員串通暴徒洗劫巴西利亞的政府機構。(歐新社)
巴西日前爆發前總統波索納洛的支持者衝進巴西國會、最高法院和總統府的暴動事件，總統魯拉12日痛斥有國家安全部隊成員串通暴徒洗劫巴西利亞的政府機構。(歐新社)

巴西日前爆發前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者衝進巴西國會、最高法院和總統府的暴動事件，總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）12日痛斥有國家安全部隊成員串通暴徒洗劫巴西利亞（Brasília）的政府機構。

路透報導，魯拉的幕僚指出「要明確找出那些人的任務將很複雜，但已經開始調查究竟是誰讓反政府暴徒衝進並破壞總統府」，魯拉還對記者表示「軍警有很多人參與其中、武裝部隊也有很多人參與，我確信總統府大門當時是『敞開著』來讓這些暴徒進入，因為我沒有看到大門有被破壞」。

事發當時數千名呼籲發動軍事政變推翻盧拉的示威者衝進最高法院、國會和總統府，窗戶、家具、電腦和藝術品都被砸碎。據悉，巴西首都負責治安的警察並未阻止暴徒向大樓前進，社群媒體上甚至能看到一些執法者與民眾自拍聊天的畫面。

據目擊者稱，在暴徒進入總統府之前，被指派守衛的部隊也未做出回應。

此外，魯拉11日否決國會在波索納洛執政時通過的一項法案的，該法案將保障警察參加政治示威的權利。

巴西 警察 波索納洛

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