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300年後外星人毀地球？「時空旅人」稱只有8000菁英存活

世界新聞網、聯合新聞網／ 即時報導
外星人示意圖。圖／ingimage
外星人示意圖。圖／ingimage

有名自稱來自西元2671年的「時空旅人」，在TikTok上發文警告地球將在300年後面臨毀滅，屆時將有一群帶著敵意的外星人入侵，還有另一群外星人會帶著8000名優秀的「地球之子」離開，讓人類可以繼續生存在其他星球。

根據《Daily Star》報導，阿拉里克（Eno Alaric）自稱是從西元2671年穿越而來的「時空旅人」，在TikTok上吸引超過13萬名粉絲追蹤，預測許多未來事件而引發討論。

在近日的一支影片中，他指出地球將在2323年面臨浩劫，另一個星球的有害物種將入侵地球，導致地球逼近毀滅邊緣。不過，到時會有一群名叫「冠軍」（The Champion）的外星人，在2323年3月23日來到地球，挑選出8000名優秀的「地球之子」，幫助人類存活，並將他們安頓在另一個星球。

如果阿拉里克所言屬實，意謂他可能就是被選出的8000菁英之一，才能活到2671年；但阿拉里克的影片風格都很陽春且類似，讓人感嘆他可能不太適應600多年前的科技。

TikTok

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