英國首射衛星夢碎 維珍軌道：飛行途中故障、任務失敗

英國 富豪布蘭森(Richard Branson)旗下的「維珍軌道公司」(Virgin Orbit Holdings)周一進行國際發射任務,不過隨後發推表示「飛行途中發生故障」,最終未能按計劃部署9顆衛星、宣告計畫失敗。

多家媒體報導,這項名為「Start Me Up」的任務本應創下許多首例,包括「維珍軌道首次國際任務」、「首次從英國本土進行發射」等,此外,此次任務利用由波音747客機改裝的「Cosmic Girl」載具升空,當高度達到1萬600公尺高空時、裝在機翼下的火箭才會將9顆衛星送上軌道。

不過在飛行的過程中,火箭卻出現異常,導致任務宣告失敗。維珍軌道原本發出推特說,已成功進入軌道,後來又表示出現異常。

As we find out more, we're removing our previous tweet about reaching orbit. We'll share more info when we can.