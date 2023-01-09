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英國首射衛星夢碎 維珍軌道：飛行途中故障、任務失敗

編譯中心／即時報導
英國富豪布蘭森旗下的「維珍軌道公司」於台灣時間10日早上進行國際發射任務，不過隨後發推表示「飛行途中發生故障」，最終未能按計劃部署9顆衛星、宣告計畫失敗。（路透）
英國富豪布蘭森旗下的「維珍軌道公司」於台灣時間10日早上進行國際發射任務，不過隨後發推表示「飛行途中發生故障」，最終未能按計劃部署9顆衛星、宣告計畫失敗。（路透）

英國富豪布蘭森（Richard Branson）旗下的「維珍軌道公司」（Virgin Orbit Holdings）周一進行國際發射任務，不過隨後發推表示「飛行途中發生故障」，最終未能按計劃部署9顆衛星、宣告計畫失敗。

多家媒體報導，這項名為「Start Me Up」的任務本應創下許多首例，包括「維珍軌道首次國際任務」、「首次從英國本土進行發射」等，此外，此次任務利用由波音747客機改裝的「Cosmic Girl」載具升空，當高度達到1萬600公尺高空時、裝在機翼下的火箭才會將9顆衛星送上軌道。

不過在飛行的過程中，火箭卻出現異常，導致任務宣告失敗。維珍軌道原本發出推特說，已成功進入軌道，後來又表示出現異常。

彭博表示對此次任務來說「這是個意想不到的結局」，尤其在對小型衛星的需求不斷增長的情況下，這項任務本能使英國加入能夠發射衛星的國家行列。Virgin Orbit盤後股價聞聲大跌25%。

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