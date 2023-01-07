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伊朗處決「頭巾抗議」空手道冠軍和輔導志工 國際憤慨

中央社
伊朗7日以去年11月殺害一名安全部隊成員為由處決兩人，圖為其中一人卡拉米在受刑前站上法庭。（路透）
伊朗7日以去年11月殺害一名安全部隊成員為由處決兩人，圖為其中一人卡拉米在受刑前站上法庭。（路透）

伊朗7日以去年11月殺害一名安全部隊成員為由處決兩人，其中一人曾是空手道冠軍，另一人是兒童輔導志工，兩人都與艾米尼之死引發的「頭巾抗議潮」有關。消息一出引發國際憤慨譴責。

伊朗「米珊報」（Mizan）網站報導，兩名男子卡拉米（Mohammad Mehdi Karami）和侯西尼（Seyed Mohammad Hosseini）7日早晨受到絞刑，他們是導致民兵阿賈米安（Ruhollah Ajamian）殉職的主犯。

中央社引述法新社報導，檢方表示，27歲的阿賈米安被一群悼念抗議人士納加菲（Hadis Najafi）的群眾剝光衣服遊街示眾並且殺害。英國「衛報」（The Guardian）報導，納加菲是在一場爭取女權的集會中被安全部隊擊斃。

阿賈米安屬於巴斯杰（Basij）準軍事部隊民兵組織，與伊朗強大的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有關聯。

自伊朗爆發抗議動盪以來，已知有4名示威者遭到處決，包括卡拉米和侯西尼。國際人權團體曾要求當局放過這兩人，但當局仍無動於衷。

一個人權團體說，卡拉米22歲，侯西尼39歲。不過也有媒體報導侯西尼20歲。

卡拉米的父母12月曾發出影片，懇求當局饒他一命。卡拉米的父親說卡拉米曾是國家空手道隊成員，他還告訴伊朗媒體，他們委託的律師無法取得兒子的案件資料。

此外，德國一名議員表示，侯西尼是免費輔導兒童的志工，他失去了雙親，每周都會到父母墳前悼念。這名議員說，侯西尼是在去父母墳墓的途中被捕，他的兄弟也被帶走，至今音訊全無。

對於伊朗處決行動，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）和歐盟（EU）疾呼伊朗停止所有處決行動。聯合國人權事務高級專員公署譴責這些處決行動是「基於逼供的不公平審判」。

華府也表示以「最嚴厲言詞」譴責。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「這些處決行動是伊朗政權鎮壓抗議活動的關鍵一環。」

伊朗7日以去年11月殺害一名安全部隊成員為由處決兩人，圖為其中一人侯西尼在受刑前...
伊朗7日以去年11月殺害一名安全部隊成員為由處決兩人，圖為其中一人侯西尼在受刑前站上法庭。（路透）
伊朗表示， 之所以判處卡拉米和侯西尼絞刑，因為他們是導致民兵阿賈米安（圖）殉職的...
伊朗表示， 之所以判處卡拉米和侯西尼絞刑，因為他們是導致民兵阿賈米安（圖）殉職的主犯。（路透）

伊朗 聯合國 國務院

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