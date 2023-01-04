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加拿大2022年吸納新移民數量 刷新歷史紀錄

中新社多倫多1月3日電
加國官方1月3日公布，該國在2022年吸納的新永久居民數量達到歷史新高。圖為加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)
加國官方1月3日公布，該國在2022年吸納的新永久居民數量達到歷史新高。圖為加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

加拿大官方1月3日公布，該國在2022年吸納的新永久居民數量達到歷史新高。

加聯邦移民、難民和公民事務部長弗雷澤通過一份新聞稿披露，該國去年吸納的新永久居民數量已達到了計畫的約43.16萬人的目標，也超越了2021年創下的年度接收新移民數量的紀錄。

弗雷澤表示，新移民在填補勞動力短缺、為社區帶來新人才、豐富整個社區等方面都發揮著重要作用。

加移民部門去年處理了約520萬份永久居留、臨時居留和公民入籍申請。這一數字是2021年申請數量的兩倍。 

加政府須每年向議會提交引入移民規模計畫。按照目前所設目標，加拿大將在今後3年引入約145萬名新永久居民。其中，2023年新吸納46.5萬人，2024年48.5萬人，2025年50萬人。

由於人口持續老齡化，生育率低於人口更替水平，移民已成為加拿大人口增長的主要驅動力。根據2021年人口普查，加拿大總人口中移民約占23%，創下聯邦建立以來的最高比例。其比例也在西方七大工業國中居首。

人口統計還顯示，目前移民幾乎占加拿大勞動力增長的100%。加拿大約75%的人口增長來自新移民。預計到2032年，移民將占該國人口增長的100%。

移民 加拿大 人口普查

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