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拜登下周會見日相岸田 討論北韓、俄烏戰爭及台海議題

編譯劉忠勇／即時報導
拜登和岸田兩人下周將再度會面。(美聯社)
拜登和岸田兩人下周將再度會面。(美聯社)

美國總統拜登下周將在白宮接待日本首相岸田文雄，白宮新聞秘書尚皮耶表示，兩國領袖將討論北韓的核武和彈道飛彈計畫、俄烏戰爭以及維護台灣海峽兩岸的和平的議題。

尚皮耶發布新聞稿說：「過去的一年，兩位領導人密切合作，促進美日同盟現代化，擴大從氣候變化到重大技術等關鍵問題上的合作，包括通過四方安全對話（Quad）機制，推動自由開放的印太地區。」

兩人上次見面是在去年11月在20國集團（G20）的高峰會。日本今年5月也將在廣島主辦七大工業國（G7）高峰會。此外，日本本月也輪值擔任聯合國輪值主席。

尚皮耶臚列拜登打算與岸田文雄討論一系列區域和全球議題，有北韓的非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫、俄烏戰爭，也會討論維持台海和平穩定。

尚皮耶表示，拜登將重申美國全力支持日本日前公布的國安戰略，並支持日本擔任七大工業國（G7）主席國，以及支持日本以非常任會員參與聯合國安理會的任期。

去年，岸田宣布日本要在2027財政年度之前將國安相關支出擴增至國內生產毛額（GDP）的2%，日本雖非北大西洋公約組織（NATO）的一員，但國防支出未來將達到和NATO一致的水準。

日本 拜登 白宮

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