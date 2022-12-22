中國新冠病例增 印度隨機對入境旅客快篩

有鑑於中國爆發新一波新冠疫情，印度衛生部長曼達維亞22日公布，將針對入境旅客做隨機快篩。（美聯社）

有鑑於中國爆發新一波新冠疫情 ，印度 衛生部長曼達維亞22日宣布，將針對入境旅客做隨機快篩。

印度近幾個月來確診案例大幅下降，全民疫苗 施打率高，印度醫療專家認為境內應不會爆發新一波疫情高峰，但仍呼籲民眾施打疫苗追加劑，並避免人多的場合。

曼達維亞呼籲政府加強監管所有新冠病毒變異株，並將所有陽性結果的取樣送至基因序列實驗室。當地媒體指出，印度截至目前為止至少出現4起BF.7案例。BF.7是Omicron病毒株的突變種，也是近日在中國造成新一波疫情的主要病毒株。

肺科醫師、全印度醫學研究所（AIIMS）前所長居萊利亞告訴半島電視台記者，印度的情形與中國有所不同。中國近期開始放寬清零政策，許多過去未曾接觸新冠病毒的中國民眾，如今暴露在傳染力極強的BF.7變異株之中。再者，中國疫苗施打率也不及印度。這些都是引發中國新一波疫情的原因。

居萊利亞表示，BF.7變異株已在印度流竄2至3個月，但當地病例數不增反減，顯示印度可能不會出現如中國的新一波疫情。但他同時警告，印度仍需保持警戒，未來幾個月病毒株可能再進化。

曼達維亞呼籲民眾出門戴口罩並保持社交距離，但官方並未恢復強制規定。

由於疫情趨緩，印度今年稍早已不再強制要求民眾出門戴口罩。全球疫情剛爆發時，印度曾經爆出全球最高的新冠病例數，但過去幾個月來，當地確診數量大幅下降。

曼達維亞表示，印度政府目前沒有打算禁止航班從疫情較嚴重的國家進入。印度衛生專家呼籲民眾出門戴口罩，並施打疫苗追加劑。印度最高醫療體系「印度醫療協會」也呼籲民眾避免到人多的地方，如婚禮、政治或社交場合與出國旅行等。

印度擁有14億人口，目前已經施打超過22億劑新冠疫苗，但只有27%民眾施打第三劑追加劑。