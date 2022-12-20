巴基斯坦反恐中心挾持案落幕 33恐怖分子被擊斃

巴基斯坦西北部城市巴努（Bannu）反恐中心挾持案事發近40個小時後落幕，33名恐怖分子均被巴基斯坦攻堅部隊擊斃，人質全數平安獲救。圖為19日安全人員駐守在一條通往反恐中心的道路上，並封鎖路口。美聯社

巴基斯坦媒體今天報導，巴基斯坦西北部城市巴努（Bannu）反恐中心挾持案事發近40個小時後落幕，33名恐怖分子均被巴基斯坦攻堅部隊擊斃，人質全數平安獲救。

18日晚間，被關押在巴努反恐中心的33名恐怖分子，從守衛身上奪槍成功，進而控制反恐中心，挾持包括軍警在內眾多人質，要求巴基斯坦當局把他們空運到阿富汗 。

巴基斯坦Geo News電視台引述巴基斯坦國防部 長阿瑟夫（Khawaja Asif）報導，巴基斯坦陸軍特別行動隊今天午後攻堅，約2個半小時後，收復反恐中心。

過程中有2名士兵陣亡、另10餘人受傷，所有恐怖分子均被擊斃。

巴基斯坦神學士運動（TTP）19日發表聲明，宣稱這起挾持事件是他們所為；但阿瑟夫則說，這批恐怖分子來自不同組織。

TTP長期在巴基斯坦攻擊軍警及政府單位，訴求是加嚴執行伊斯蘭法、釋放被關押成員及減少政府軍在部落地區的駐紮人數。

巴基斯坦近來發生多次恐怖襲擊事件，18日恐怖分子也突襲巴努一所警察 局，造成4名警員喪生。

19日一名情報局人員在白夏瓦市（Peshawar）被槍殺、北瓦茲里斯坦（North Waziristan）發生自殺式攻擊，造成一名士兵及兩名平民死亡，庫茲達（Khuzdar）也發生爆炸案，20人受傷。