澳洲外長黃英賢本周訪問北京 中澳關係回溫

中國國務委員兼外長王毅（右）今年7月9日於峇里島會見澳洲外長黃英賢。（新華社）

澳洲 政府19日宣布，外長黃英賢（Penny Wong）會在本周訪問北京，將與中國外長王毅會面，中澳關係有望進一步改善。

澳洲SBS電台及路透報導，黃英賢訪京行程正值澳中兩國建交50周年前夕，她除了與王毅會面外，亦會主持第六屆澳中外交及戰略對話。這是自2019年以來，澳洲再次有部長級官員訪問中國。

中澳兩國關係近年因為關稅及疫情源頭調查等問題而鬧翻。不過艾班尼斯的工黨政府上台後，澳洲方面有意緩和關係。

坎培拉方面還提到，黃英賢訪華是建基於總理艾班尼斯最近在印尼巴里島舉行的二十國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平 的具建設意義會面。

今年11月15日，中國國家主席習近平在峇里島會見澳洲總理艾班尼斯。新華社當時報導，習近平表示，「過去幾年，中澳關係遇到困難，這是我們不願看到的。中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願。雙方應該總結經驗教訓，探討如何推動兩國關係重回正確軌道並可持續地向前發展」。

艾班尼斯表示，澳中兩國很快將迎來建交50周年。澳中全面戰略夥伴關係符合雙方共同利益。澳方願意秉持當年澳中建交初心，本著相互尊重、平等合作精神，同中方共同努力，通過建設性、坦誠對話溝通縮小分歧，推動澳中關係穩定發展，並就應對氣候變化、經貿等重要問題開展更多合作。

另據中國大陸外交部官網顯示，外交部發言人汪文斌16日在被問到澳洲商會一項投資 中國市場的調查表示，有66%的澳州受訪企業計畫擴大對華投資，有58%的受訪澳企將中國視作未來3年全球前三的投資目的地之一。