柏林14公尺水族箱爆裂 1500條魚流出、2人受傷

德國柏林麗笙酒店內的巨型水族箱「AquaDom」16日清晨突然爆裂，連酒店的大門都被炸歪，門口的人行道上一片狼藉。（Getty Images）

德國 柏林一間觀光 飯店內的巨型水族箱今天清晨突然爆裂，水大量湧出，約1500條熱帶魚流入中庭，連街上都一片狼藉。消防員在積水中救回數十條魚，另有兩人受輕傷。

這座名為AquaDom的圓柱形水族箱高達14公尺，在當地時間清晨5時50分左右爆裂；警方說，目前還不清楚事故原因。

德國柏林麗笙酒店內的巨型水族箱「AquaDom」16日清晨突然爆裂。圖為該14公尺高水族箱2015年時的資料照片。（美聯社）

AquaDom位於麗笙酒店（Radisson Blu Berlin）中庭，中庭裝有透明電梯，供「柏林海洋生物」（Sea Life Berlin）遊樂中心的遊客使用。

柏林消防局發言人告訴法新社，總量100萬公升的水和箱內所有的魚都流到飯店地板上。

據說酒店客人被一聲巨響驚醒，感覺就像經歷一次小地震 ，然後他們發現水族箱破裂，飯店中庭凌亂不堪。

德國柏林麗笙酒店內的巨型水族箱「AquaDom」16日清晨突然爆裂，飯店中庭一片狼藉。（歐新社）

德國柏林麗笙酒店內的巨型水族箱「AquaDom」16日清晨突然爆裂，飯店中庭一片狼藉。（歐新社）

有兩人因玻璃碎片受到輕傷，已送醫治療。

柏林市長吉費（Franziska Giffey）形容，「這根本是一場海嘯」；她說，幸好事故發生在清晨，水族箱周圍人不多。

她對記者說：「雖然發生了可怕的破裂事件，幸運的是沒有人受重傷。」

吉費還說，水族箱內的1500條魚「救不回來」。

德國柏林麗笙酒店內的巨型水族箱「AquaDom」16日清晨突然爆裂，導致約1500條魚流出，絕大多數無法救回。（Getty Images）

但之後有消防員說，實際上救回了一部分的魚，已送到附近的水族館。

消防隊發言人接受當地媒體訪問時說，「我們確實找到了還活著的魚，在積水的地方」，共救回「數十條魚」。

現場四散玻璃碎片等殘骸，有上百名緊急應變人員在場處理。

AquaDom自2004年啟用以來，一直是柏林的熱門觀光景點。

根據「柏林海洋生物」遊樂中心官方網站，AquaDom是全球最大的獨立式圓柱型水族箱。

德國柏林麗笙酒店內的巨型水族箱「AquaDom」16日清晨突然爆裂。圖為該14公尺高水族箱2003年時的資料照片。（路透）

來源+：euronews (deutsch)