我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國隊球員雖然黑白摻雜 極右派仍抗拒移民

澤倫斯基與美法土總統會談 稱下周將有重要成果

經濟差 紐總理爭第3任將面臨苦戰 抗疫成績已不管用

編譯季晶晶／即時報導
經濟差使紐西蘭總理阿爾登明年想贏第三個任期面臨苦戰。(歐新社)
經濟差使紐西蘭總理阿爾登明年想贏第三個任期面臨苦戰。(歐新社)

利率飆升、經濟衰退迫在眉睫，加上無法說選民她的政府能妥善防法犯罪，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）明年想贏第三個任期面臨苦戰。在周末的補選當中，阿爾登領導的工黨輸給了反對黨國家黨，進一步表明她的政府獲得的支持正在下滑，而現在距離預計明年底要舉行的大選剩下不到一年。

對阿爾登來說，情勢迅速逆轉，僅僅兩年前，她憑藉防疫成績取得壓倒性的勝利，但現在既然轉向與新冠病毒共存，選民的注意力也轉向飆漲的生活成本，以及犯罪問題。

奧克蘭大學政治學家Lara Greaves表示：「工黨不再能依靠防疫表現獲得支持，選民希望他們在系列問題上都能採取行動。特別是，紐西蘭人擔心青少年犯罪增加。」

最近有很多撞車劫掠的新聞，年輕人用偷來的汽車在深夜撞開上鎖的商店偷竊商品。反對黨指責政府面對懲治犯罪軟弱，他們承諾當選後會重罰。

工黨在經濟方面也受重創。紐國央行上月將基準利率調高創紀錄的三碼到4.25%，並暗示明年會進一步升息抗通膨。房價因此走跌，經濟料將從2023年中期開始陷入衰退。

上周公布的1News/Kantar民意調查顯示，工黨的支持度下降1個百分點至33%，落後國家黨的38%，國家黨政治盟友行動黨的支持度上升兩個百分點至11%。如果選舉的得票率如同民調，國家黨與行動黨將獲得議會多數席位，將執政的工黨趕下台。

雖然阿爾登仍是最受歡迎的總理人選，支持度為29%，但只剩2020年時60%的一半。商界出身的國家黨領導人Christopher Luxon支持率有23%。

國家黨周末贏得Hamilton West選區的補選，奪回工黨2020年贏得的席位。雖然投票率低，結果對本屆議會來說也無關緊要，但這說明民眾情緒上正在疏遠工黨。

防疫 利率 奧克蘭

上一則

死者包括義大利總理友人 羅馬咖啡廳驚傳槍擊案釀3死

下一則

國際專家小組深入烏克蘭 蒐集俄軍涉性犯罪證據

延伸閱讀

蔣萬安小內閣 林奕華內定副市長 趙紹廉掌捷運局

蔣萬安小內閣 林奕華內定副市長 趙紹廉掌捷運局
邊境月底解封 白宮向國會喊話 撥30億處理移民激增問題

邊境月底解封 白宮向國會喊話 撥30億處理移民激增問題
中抗疫權威鍾南山：樂觀估計明年上半年可恢復疫前生活

中抗疫權威鍾南山：樂觀估計明年上半年可恢復疫前生活
保安局：懲教人員擔任特務警察參與抗疫 守護香港

保安局：懲教人員擔任特務警察參與抗疫 守護香港

熱門新聞

英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
凱特（左）與威廉出訪美國被搶風頭，更有一肚子火。（美聯社資料照片）

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

2022-12-10 11:47
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28
英國哈利王子的妻子梅根在Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第2集做出了帶有玩笑性質的「模仿屈膝禮」，攝影機鏡頭也拍到哈利王子明顯不太自在。（照片翻攝：Netflix / mirror.co.uk）

梅根在紀錄片行「模仿屈膝禮」 演到連哈利都不自在了

2022-12-09 05:38
俄羅斯庫斯克州州長史塔洛沃伊6日表示，當地一座機場遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。俄方5日已指控烏克蘭大膽深入俄境，對兩座軍用機場發動無人機攻擊。美聯社

烏克蘭空襲俄國領土 有五角大廈默許

2022-12-10 15:10
「哈利王子與梅根」紀錄片又播出更多過去從未曝光的畫面，包括哈利與梅根在結婚舞會上跳的第一支舞就是快舞，兩人熱舞炒熱舞會氣氛。（取材自YouTube）

紀錄片再播哈梅結婚舞會上熱舞 第一支舞選「這首歌」

2022-12-10 20:08

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
華社四人幫 聯手入室搶劫 多戶受害 警方辦案消極

華社四人幫 聯手入室搶劫 多戶受害 警方辦案消極