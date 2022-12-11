經濟差 紐總理爭第3任將面臨苦戰 抗疫成績已不管用

經濟差使紐西蘭總理阿爾登明年想贏第三個任期面臨苦戰。(歐新社)

利率 飆升、經濟衰退迫在眉睫，加上無法說選民她的政府能妥善防法犯罪，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）明年想贏第三個任期面臨苦戰。在周末的補選當中，阿爾登領導的工黨輸給了反對黨國家黨，進一步表明她的政府獲得的支持正在下滑，而現在距離預計明年底要舉行的大選剩下不到一年。

對阿爾登來說，情勢迅速逆轉，僅僅兩年前，她憑藉防疫 成績取得壓倒性的勝利，但現在既然轉向與新冠病毒共存，選民的注意力也轉向飆漲的生活成本，以及犯罪問題。

奧克蘭 大學政治學家Lara Greaves表示：「工黨不再能依靠防疫表現獲得支持，選民希望他們在系列問題上都能採取行動。特別是，紐西蘭人擔心青少年犯罪增加。」

最近有很多撞車劫掠的新聞，年輕人用偷來的汽車在深夜撞開上鎖的商店偷竊商品。反對黨指責政府面對懲治犯罪軟弱，他們承諾當選後會重罰。

工黨在經濟方面也受重創。紐國央行上月將基準利率調高創紀錄的三碼到4.25%，並暗示明年會進一步升息抗通膨。房價因此走跌，經濟料將從2023年中期開始陷入衰退。

上周公布的1News/Kantar民意調查顯示，工黨的支持度下降1個百分點至33%，落後國家黨的38%，國家黨政治盟友行動黨的支持度上升兩個百分點至11%。如果選舉的得票率如同民調，國家黨與行動黨將獲得議會多數席位，將執政的工黨趕下台。

雖然阿爾登仍是最受歡迎的總理人選，支持度為29%，但只剩2020年時60%的一半。商界出身的國家黨領導人Christopher Luxon支持率有23%。

國家黨周末贏得Hamilton West選區的補選，奪回工黨2020年贏得的席位。雖然投票率低，結果對本屆議會來說也無關緊要，但這說明民眾情緒上正在疏遠工黨。