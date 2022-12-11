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澤倫斯基與美法土總統會談 稱下周將有重要成果

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澤倫斯基與美法土總統會談 稱下周將有重要成果

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基11日與美國總統拜登、土耳其和法國領導人舉行會談，這也是圍繞俄烏戰爭進入第10個月之下頻率增加的外交活動。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基11日與美國總統拜登、土耳其和法國領導人舉行會談，這也是圍繞俄烏戰爭進入第10個月之下頻率增加的外交活動。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日與美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）舉行會談，這也是圍繞俄烏戰爭進入第10個月之下頻率增加的外交活動。

路透報導，澤倫斯基在晚間影片談話中表示「我們一直在與合作夥伴合作」，並補充說自己預計下周將通過一系列國際活動取得「重要成果」以解決烏克蘭局勢。

自2月下旬俄羅斯軍隊入侵以來，澤倫斯基與拜登、馬克宏和厄多安已舉行多次會談，但他在同一天與三位國家領導人會談，十分罕見。

澤倫斯基對拜登為烏克蘭提供「前所未有的國防和財政幫助」表示感謝，更與其討論有效的防空系統以保護民眾。先前澤倫斯基也提到自己與馬克宏就「國防、能源、經濟、外交」進行持續一個多小時「非常有意義的對話」，還與厄多安就確保烏克蘭的糧食出口進行「非常具體」的會談。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上周表示，莫斯科當局幾乎完全失去對西方的信任，這將使解決烏克蘭問題變得更加困難，並警告稱「可能會爆發曠日持久的戰爭」。這場自第二次世界大戰以來歐洲最致命的衝突尚未出現和平談判、也沒有結束的跡象，莫斯科當局稱其為「特別軍事行動」，烏克蘭及其盟友則稱其為「無端侵略行為」。

烏克蘭 澤倫斯基 拜登

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