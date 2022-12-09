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聯合國高級專員：將就新疆人權報告採取後續行動

中央社日內瓦9日綜合外電報導
聯合國人權事務高級專員圖克。美聯社
聯合國人權事務高級專員圖克。美聯社

聯合國人權事務高級專員圖克今天表示，針對前任人權高專巴舍萊就中國新疆維吾爾自治區嚴重侵害人權，而且可能觸犯違反人道罪的爆炸性調查結果，他將採取進一步行動。

法新社報導，10月接掌聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的圖克（Volker Turk）表示，巴舍萊（Michelle Bachelet）於8月31日公布的報告「非常重要」。

他在日內瓦的記者會中說：「報告凸顯非常嚴重人權關切。我的重點在於針對報告中所提建議採取後續行動。」

北京要求扣住報告，西方國家和人權團體則要求盡快公布，面臨極大壓力的巴舍萊於結束任期前一刻公布外界期待多時的報告。

報告內容詳述中國政府在新疆一連串侵害穆斯林少數民族維吾爾人人權的行徑，敦促舉世「緊急關注」遙遠中國西部新疆自治區的人權情況。

報告強調在當地廣泛存在的酷刑、任意拘留、侵犯宗教和生殖權利等指控「可信」。

北京遭控關押逾100萬維吾爾及其他穆斯林少數民族、強迫婦女絕育已久，報告使得有關指控得到聯合國支持。

北京強烈反對這些指控，抨擊聯合國成為「美國和西方的打手和幫凶」。中國堅稱當地那些再教育營是去除極端主義的「職業訓練中心」，並且展開全面攻勢試圖說服各國不接受這份報告。

聯合國人權理事會（UNHRC）一項針對新疆人權報告進行辯論的史無前例動議，10月也被中國成功擋下。

被問到將會如何繼續進行此事時，圖克強調「我們將會、我個人也會，繼續與當局進行接洽」。

「我很有決心要這樣做。改變的希望永遠存在。」

聯合國 新疆 北京

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