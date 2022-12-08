我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

紐約時報罷工 薪低福利少 考績涉歧視 工會千人發聲

中國控股公司拿下加國警方合約 杜魯多承諾徹查

中央社蒙特婁7日綜合外電報導
加拿大總理杜魯多。(美聯社)
加拿大總理杜魯多。(美聯社)

加拿大總理杜魯多7日表示，國家安全機構對外國勢力干涉提出警告之際，卻有政府官員和有中資背景的公司簽署警方通訊系統供應與維護合約，這令他感到失望，同時誓言徹查。

法新社報導，加國警方一份價值50萬美元的防竊聽無線電濾波系統合約，由中國海能達（Hytera）公司控股的加國企業辛克雷科技（Sinclair Technologies）拿下。

總部位於深圳的海能達公司因部分股權歸中國政府所有，被美國列入黑名單，也引發中國可能藉此獲取加拿大皇家騎警隊（RCMP）相關訊息的擔憂。

在加拿大與中國於蒙特婁共同主辦的聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會（COP15）場邊召開的記者會上，杜魯多表示：「我覺得這令人不安。」

他表示，加拿大安全機構警告「外國干涉我們的機構和體系」之際，政府官員卻在「簽署對我方運作以及皇家騎警隊等國安機構安全層級有疑慮的合約」。

他允諾：「我們會持續追蹤此事」，並保證會確保政府和相關機構使用安全的通訊技術。

他還說，政府必將「確保加拿大不會單憑價格就和出價最低的投標者簽署合約，然後讓我們暴露在安全漏洞之下」。

加國聯邦採購官員告訴最先提出警方合約問題的加拿大廣播電台（Radio-Canada），國家安全並非合約授予決策的考量因素；加拿大皇家騎警隊則表示，相信已安裝的系統並無安全疑慮。

加拿大 皇家 杜魯多

上一則

200萬年前DNA揭奧秘 格陵蘭曾是茂密森林

下一則

鎮壓頭巾革命 伊朗首度處決抗議者

延伸閱讀

攻烏克蘭伊朗無人機中發現加企零件 加拿大要查

攻烏克蘭伊朗無人機中發現加企零件 加拿大要查
營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令
習近平與杜魯多APEC狹路再相逢 完全沒互動

習近平與杜魯多APEC狹路再相逢 完全沒互動

習近平G20懟杜魯多 中媒、社群集體「噤聲」

習近平G20懟杜魯多 中媒、社群集體「噤聲」

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
梅根藉由紀錄片要外界先聽她的說法。（取材自Netflix）

梅根兒子亞契正面照曝光 容貌神似哈利小時候

2022-12-02 22:30

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘
給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛
中國14奈米「死芯」？傳荷蘭擬跟進美晶片設備出口禁令

中國14奈米「死芯」？傳荷蘭擬跟進美晶片設備出口禁令
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消