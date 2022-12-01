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考量自由和安全…英國倫敦市議會駁回中國使館遷移申請

編譯徐榆涵／即時報導
倫敦市議會近期出於安全和自由等考量，駁回中國大使館搬遷的申請。圖為民眾在中國駐英國大使館旁悼念新疆大火喪命者。(路透)
倫敦市議會近期出於安全和自由等考量，駁回中國大使館搬遷的申請。圖為民眾在中國駐英國大使館旁悼念新疆大火喪命者。(路透)

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）日前才表示，中國對英國價值觀和利益構成系統性挑戰，稱英國與中國雙邊關係的「黃金時代」已告終，倫敦市議會近期也出於安全和自由等考量，駁回中國大使館搬遷的申請。

南華早報報導，中國官方一直試圖將大使館從倫敦市中心的波特蘭廣場（Portland Place），遷至倫敦塔附近著名的歷史遺址，該地點曾是皇家造幣廠（Johnson Smirke Building）所在地，至今已有200多年歷史，是由中國於2018年以2.55億英鎊價格購入。

報導指出，中方申請不只包含遷移，還有翻新屬於二級保護古蹟的前皇家鑄幣廠，改建成新的使館大樓、可容納200名員工的宿舍，以及一座用於舉辦大使館活動的文化交流中心等。

但承接此案的委員會稱，已收到至少50封來自當地社區居民的抗議信，擔心該地點可能成為示威甚至攻擊活動的目標，也害怕中國官員會基於當地特殊的物業租賃協議，擅自進入居民家中，或禁止在他們家門外展示旗幟或海報。

倫敦市議會的議員們也擔心，中國大使館的搬遷，可能會對當地居民的安全、額外的交通擁堵、警察資源緊繃，以及該地點作為歷史資產和觀光景點的吸引力，造成潛在影響，已否決中方相關申請。

大使館 英國 皇家

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