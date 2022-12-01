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西班牙出現第5件郵包炸彈 總理和國防部都收到

中央社馬德里1日綜合外電報導
圖為西班牙警察30日在馬德里的烏克蘭大使館附近進行封鎖。美聯社
圖為西班牙警察30日在馬德里的烏克蘭大使館附近進行封鎖。美聯社

西班牙拆彈專家今天拆解第5件郵包炸彈。在包括總理桑傑士辦公室等諸多備受矚目目標接獲藏有爆裂物郵件後，當局對公共建築加強安全作為，西班牙高等法院也已經啟動調查。

路透報導，負責安全事務的內政部次長培瑞斯（Rafael Perez）告訴記者，初步跡證顯示，這5件包裹都是從西班牙寄出。放置在棕色包裹內的自製裝置裝有易燃粉末和引爆線，會「突然產生火焰」，但是不會爆炸。

這些包裹收件人都是收到郵包機構的負責人。

培瑞斯表示，其中一件裝置引爆，造成烏克蘭駐西班牙大使館一名安全官員受傷，另外3件裝置由安全部隊在控制爆破中引爆。而為了進行調查，有一件裝置保持原封不動。

他說：「看起來它們都是從國內寄出，不過這只是根據初步目視檢查，還沒有深入技術檢驗的報告。」

培瑞斯指出，目前似乎沒有召開安全委員會評估是否提升西班牙恐怖威脅等級的必要。歐洲各地過去10年頻傳伊斯蘭主義攻擊，西班牙早已將恐怖威脅調到次高等級。

內政部在聲明中表示，已命令警方對公共建築附近提升維安，尤其要仔細檢查郵件。

熟知調查作業人士指出，雖然那些裝置為自製，「卻不是一般人就有能力製作」，調查人員現正追查相關成分來源。

專責恐怖主義案件的西班牙高等法院已經啟動調查。

西班牙警方表示，昨天境內發現2枚郵包炸彈，分別寄給馬德里的烏克蘭大使館，造成一名館員手輕微受傷；以及寄給位在西班牙東北部城市薩拉戈沙（Zaragoza）的武器製造商英剎那拿（Instalaza）。西班牙供給烏克蘭的C90火箭發射器正是由英剎那拿生產。

國防部指出，首都馬德里市郊托芮榮艾多茲（Torrejon de Ardoz）空軍基地的歐洲聯盟衛星中心（European Union Satellite Centre，SatCen）今天凌晨也收到當中含有「一個機械裝置」的郵包。

內政部今天上午則表示，桑傑士（Pedro Sanchez）辦公室11月24日收到「裝有煙火材料的信封」，由安全團隊拆除。內政部指出，這件裝置與本週出現的包裹「類似」。

另外，西班牙國防部今天上午則收到第5件裝置。國防部發言人告訴路透，這件裝置已遭警方專家拆除。

內政部 國防部 烏克蘭

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