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西班牙出現第3件郵包炸彈 鎖定歐盟衛星中心

中央社馬德里1日綜合外電報導
西班牙首都馬德里市郊托芮榮艾多茲（Torrejon de Ardoz）空軍基地的歐洲聯盟衛星中心收到一封疑似藏爆裂物的郵件。路透
西班牙首都馬德里市郊托芮榮艾多茲（Torrejon de Ardoz）空軍基地的歐洲聯盟衛星中心收到一封疑似藏爆裂物的郵件。路透

西班牙國防部今天說，首都馬德里市郊托芮榮艾多茲（Torrejon de Ardoz）空軍基地的歐洲聯盟衛星中心收到一封疑似藏爆裂物的郵件。這是西班牙近日第3起郵包炸彈事件。

法新社報導，西班牙國防部在聲明中表示，經過X光掃描這封郵件後，空軍安全官員判定當中含有「一個機械裝置」。警方今天上午仍在分析這個郵包。

根據歐洲聯盟衛星中心（European Union Satellite Centre，SatCen）官方網站描述，這個機關從太空情報裝置收集資訊，提供給歐盟共同外交及安全政策作為參考。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）9月曾形容這套系統是「歐洲之眼」。

西班牙警方表示，昨天境內也發現2枚郵包炸彈，分別寄給位在馬德里的烏克蘭大使館，造成一名館員手輕微受傷；以及寄給位在西班牙東北部城市薩拉戈沙（Zaragoza）的武器製造商英剎那拿（Instalaza），西班牙供給烏克蘭的C90火箭發射器正是由英剎那拿生產。

烏克蘭外交部發言人昨天表示，部長庫列巴（Dmytro Kuleba）已下令所有駐外使館「緊急」加強安全，並要求西班牙調查。

烏克蘭駐馬德里大使波霍雷采夫（Serhii Pohoreltsev）則告訴烏國新聞網站「歐洲真理報」（European Pravda），使館收到的可疑郵包署名給他，被送交給屬於烏克蘭工作人員的使館軍事指揮官。

他說：「這個包裹是一個箱子，引起指揮官懷疑，於是決定把它帶到室外，在四周無人之下打開。」

「他把箱子打開後聽到一個喀擦聲，於是將它扔開，之後就聽到爆炸聲。...爆炸時箱子雖然不在指揮官手上，他的手仍因此受傷，他也感受到爆炸衝擊。」

西班牙高等法院已朝疑似恐怖攻擊事件的方向，對這起攻擊展開調查。

烏克蘭 國防部 歐盟

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