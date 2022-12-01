消息人士：被包圍後 IS首腦庫雷希引爆炸彈自盡

路透社報道，伊斯蘭國（IS）首腦庫雷希是在得知自己被包圍後，與身邊助手一起引爆炸彈自盡的。圖為伊斯蘭國旗幟。(美聯社)

美軍宣稱敘利亞叛軍「敘利亞自由軍」10月在德拉省擊斃伊斯蘭國（IS）首腦庫雷希。不過參與圍攻的戰士說，庫雷希是在得知自己被包圍後，與身邊助手一起引爆炸彈自盡。

路透社報導，美軍昨天表示，庫雷希（Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi）是在敘利亞自由軍（FSA）在德拉省（Daraa）發起的一場攻擊行動中喪生。

在2018年俄羅斯 斡旋的和解協議將敘國南部控制權交還大馬士革之後，德拉省由敘國軍隊控制。

消息人士透露，庫雷希和助手在賈森鎮（Jasem）的藏身處被找到。這些消息人士包括FSA戰士、喪命戰士的親屬以及當地居民。

居住在賈森鎮、曾參與圍攻的胡拉尼（Salem al Horani）說，「在我方戰士成功突襲他們的藏身處後，首腦和一名同夥隨即引爆炸彈腰帶自盡」。

在2018年之前，FSA長期享有西方和海灣國家的支持。在和解協議達成後，其戰士仍留在南部地區，他們已根據協議交出重型武器，但被允許保留輕型武器。

IS發言人則稱，庫雷希在「與真主的敵人戰鬥」時身亡。該組織的新首腦是阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）。

伊斯蘭國從鄰近的伊拉克混亂內戰中崛起，並於2014年接管伊拉克和敘利亞的大片地區。前IS領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）同年還在伊拉克北部城市摩蘇爾（Mosul）的一座清真寺宣布成立哈里發國（caliphate）。