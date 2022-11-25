抗中 美軍研議重返蘇比克灣 明年起在菲新建3基地

40--因應中國在南海擴權，美國與菲律賓正協商在菲國新設五處美軍基地，蘇比克灣有機會雀屏中選。圖為美國副總統賀錦麗22日造訪菲律賓最接近南海南沙群島的巴拉旺島。(美聯社)

在美國副總統賀錦麗 結束出訪完菲律賓後，有消息人士指出，由於擔心中國在海上的活動愈來愈強勢，美軍可能在時隔30年後重返菲律賓蘇比克灣。蘇比克灣位於菲律賓北部呂宋島的中西部，面朝南海，曾是美軍最大海外海軍基地。

日本 共同社報導，這項消息來自於菲律賓一位負責監督此一自由港區的當地高級官員。美國為深化同盟關係，明年起將斥資6650萬美元展開「加強國防合作協議」（EDCA）下在3個菲國軍事基地興建設施的計畫。而在賀錦麗訪菲期間，美國根據雙方2014年簽署的EDCA，還希望在菲國增加使用五座軍事基地存放武器等軍事物資。而蘇比克灣大都會 管理局主席鮑利諾表示，若蘇比克灣未包含在EDCA規畫的地點之內，他會「非常驚訝」，因為「在戰爭期間，時間至關重要」。

作為鄰近蘇比克灣的奧隆阿波市（Olongapo）前市長，保利諾更希望他的政府與美國保持國防聯盟，並補充說，鑑於奧隆阿波市的大多數居民與美國軍人生活在一起的時間很長，他們都是「親美的」。

美軍在1992年11月26日離開蘇比克灣，這是一座他們使用了94年的海軍基地，今年正好是30周年。11月24日當地舉行一系列活動，以紀念蘇比克灣大都會管理局成立30周年。由於蘇比克灣的地理位置，若美軍重新在這裡設置基地，進入南海等中國周邊地區的時間將會大大縮短。

剛上任不久的美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）日前參觀了蘇比克灣，以及美國企業今年收購的一座造船廠。而菲律賓海軍也開始占用造船廠部分區域，作為新的海軍基地。鮑利諾認為，卡爾森此行凸顯蘇比克灣對美國的重要性。一名菲律賓高級官員稱，曾有兩家中國企業想入股該造船廠，但被美國從中作梗搞砸。

根據美菲《加強國防合作協議》，馬尼拉同意美國使用5座菲國軍事基地。菲律賓參謀總長巴卡洛日前透露，美方提議將納入EDCA的基地數量增加一倍，其中包括呂宋島北端卡加延省2處地點，還有巴拉旺省。卡加延省鄰近台灣，在「台海有事」時可能成為戰略據點。