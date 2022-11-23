歐洲議會認俄為支持恐怖主義國 促歐盟推第9輪制裁

圖為位在法國東部大城史特拉斯堡的歐洲議會大樓。歐新社

歐洲議會今天通過決議認定俄羅斯為「支持恐怖主義國家」，同時要求歐盟 理事會各國趕緊提出第9輪對俄國 的制裁，希望在國際上更孤立普亭（Vladimir Putin），以阻止俄軍在烏克蘭 持續暴行。

歐洲議會（European Parliament）認為，俄軍對烏克蘭平民的殘暴行為和蓄意擊毀民生設施，已違反國際法和人權相關法案，相當於恐怖行為，因此決議認定俄國是支持恐怖主義國家且「使用恐怖主義工具」。

由於目前歐盟對抗恐怖主義的法律並未以國家為對象，歐洲議會要求對此立法補足，同時也要求歐盟將俄國傭兵組織「瓦格那集團」（Wagner Group）、俄國近衛軍第141卡德羅夫特種機動軍團（ Kadyrovites）等以手法凶殘著稱的部隊納入「恐怖組織」名單，以便依法予以制裁。

歐盟至今對俄國已祭出8輪經濟制裁，以東歐為主的部份國家正在推動第9輪制裁方案，包括彌補當前制裁措施的漏洞，但因匈牙利反對而進展緩慢。匈牙利因違反民主法治原則而被歐盟凍結補助款，威脅以否決權卡住歐盟需共識決的重要政策，被視為匈牙利的反制手段。

歐洲議會今天以494票贊成、58票反對通過前述決議時，也呼籲歐盟各國加速討論出新的制裁方案。