大馬前首相馬哈地53年來首次落選 政治生涯可能告終

馬來西亞國會大選今天登場，高齡97歲的前首相馬哈地遭遇53年來的首次選舉挫敗。美聯社

馬來西亞國會大選今天登場，高齡97歲的前首相馬哈地遭遇53年來的首次選舉挫敗，無法連任渡假勝地蘭卡威（Langkawi）選區席次，這可能標誌他長達70年政治生涯的終點。

路透社報導，曾任大馬首相超過20年的馬哈地（Mahathir Mohamad）今天未能保住他的國會席位，其得票數在5名候選人中排名第4。

計票結果揭曉後，該席位由另名前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟（Perikatan alliance）候選人莫哈末蘇海米（Mohd Suhaimi Abdullah）拿下。

這是自1969年以來，馬哈地首次在大選中失利。

一般認為，馬哈地領導的聯盟不會對現任「國民陣線」（Barisan Nasional，國陣）政府構成重大威脅。國陣正面臨國民聯盟和反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）為首的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）的激烈競爭。

本月稍早，馬哈地接受路透社採訪時曾表示，如果他輸掉這次大選，就會退出政壇。

當時他說，「在我100歲前，我認為自己不會積極參與政治活動，最重要的是將我的經驗傳承給黨內的年輕領導人。」