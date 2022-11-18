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強生批中俄是「高壓獨裁國家」 美富豪彭博被迫道歉

編譯徐榆涵／即時報導
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）
英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。（美聯社）

英國前首相強生本周在美國彭博新聞於新加坡舉行的論壇發表演說時，強烈批評中國是「高壓獨裁國家」，讓台下500名政商界人士感到震驚。對此，創辦彭博新聞的美國億萬富豪麥可彭博（Mike Bloomberg）致歉，稱強生的談話可能「冒犯」某些聽眾。

衛報報導，強生15日在新加坡「彭博新經濟論壇」發表演說，向台下大約500名亞洲商人、投資者和外交官提到中國與俄羅斯時，稱「這兩個前共產暴政國家，權力再度由單一統治者掌握」，並指兩國均排斥移民，愈來愈趨向民族主義」。

他指出，中俄兩國都是聯合國安理會永久成員國，互相支持，擺明無視國際法治規範，但兩國在過去一年當中都犯下災難性錯誤，凸顯兩國政治體制的極大侷限性。

報導指，強生的評論在英國或許不被視為有爭議，但大多亞洲國家對中國態度較為友善，且與中國有著牢固的經濟和外交關係。

一名出席論壇的賓客向衛報指出，「強生向來很風趣迷人，但他批評外國政府的態度顯得很好鬥，尤其是把中俄兩國描述成高壓獨裁國家。在英國如此批評中國完全沒問題，但在亞洲，情況就不同了。」

另名賓客補充說，「強生講話很有批判性。大家顯然感到不舒服。在亞洲舉行的會議上，他對中國使用了非常不外交場合的語言。當過英國前外交大臣和首相的他應該更清楚。」

英國 新加坡 投資

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