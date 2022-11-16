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以色列富豪油輪阿曼外海遇襲 船身微損無人受傷

中央社杜拜16日綜合外電報導
這艘懸掛黎巴嫩國旗的太平洋鋯石號（Pacific Zircon，圖）油輪，昨天在中東國家阿曼的外海遭到一架載有炸彈的無人機攻擊擊中。路透
這艘懸掛黎巴嫩國旗的太平洋鋯石號（Pacific Zircon，圖）油輪，昨天在中東國家阿曼的外海遭到一架載有炸彈的無人機攻擊擊中。路透

以色列億萬富豪歐佛控制的新加坡東太平洋航運公司今天表示，它經營的一艘油輪昨天在阿曼外海遭一枚發射物擊中，船身輕微受損但無人受傷，載運的製氣油（gas oil）也未外溢。

美聯社今天稍早率先引述一名美國國防官員報導，這艘懸掛黎巴嫩國旗的太平洋鋯石號（Pacific Zircon）油輪，昨天在中東國家阿曼的外海遭到一架載有炸彈的無人機攻擊擊中。

路透報導，東太平洋航運公司（ Eastern Pacific Shipping）表示，這起事件發生在阿曼外海約150英里（約240公里）處，「全體船員都安全到齊」。這家公司幕後老闆是以色列富豪歐佛（Idan Ofer）。

東太平洋航運還說，初步報告顯示，這艘船遭一枚發射物擊中，「船身受到一些輕微損害，但貨物並未溢出，船也未進水」。

美國海軍第五艦隊今天稍早告訴路透，它對於一艘商船在阿曼灣（Gulf of Oman）發生的事件知情。但艦隊指揮官霍金斯（Timothy Hawkins）並未提供進一步細節。

近幾年中東各國與伊朗關係緊繃之際，波斯灣屢見油輪遭到攻擊。去年7月也發生過一家以色列公司經營的一艘油品運輸船在阿曼外海遭到疑似無人機攻擊擊中。外界指控是伊朗所為，但德黑蘭否認。

以色列官員今天告訴法新社，阿曼外海一艘油輪遇襲是「伊朗的挑釁」，目的是在卡達世界盃足球賽開幕前破壞「氣氛」。

這名要求匿名的以色列官員表示，執行這起攻擊事件的無人機和「伊朗賣給俄羅斯攻擊烏克蘭的無人機同款」，都是伊朗製「見證者-136」型（Shahed-136），是一款搭載彈頭的無人機。

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