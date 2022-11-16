吃不到火雞大餐了?英國禽流感肆虐 蛋和火雞供應恐受擾

由於英國的禽流感情持續升溫，不論是經典英式早餐必備的雞蛋，或以火雞當作主角的的耶誕大餐，都可能面臨供應疑慮。路透

由於英國 的禽流感 情持續升溫，不論是經典英式早餐必備的雞蛋 ，或以火雞當作主角的的聖誕大餐，都可能面臨供應疑慮。

CNBC報導，煎蛋、水波蛋、炒蛋及水煮蛋很可能從英國的菜單上除名，此時英國超市警告雞蛋供應將受擾。生鮮雜貨業者則正提高火雞的備貨量，因應年底假期需求。

路透報導，英國第二大超市森寶利（J Sainsbury）表示，隨著假期將近，已預訂更多火雞做為緩衝；連鎖超市品牌特易購（Tesco）10月表示，預估有足夠的火雞滿足聖誕節需求。據說英國消費者在折扣連鎖超市Lidl每次限購最多3盒雞蛋；英國第三大連鎖超市Asda則規定顧客每次消費限購2盒雞蛋。

英國正面臨歷來最嚴重的禽流感疫情，政府下令民眾7日起將所有的家禽和寵物鳥留在室內，設法抑制禽流感散播。歐洲各國政府紛紛撲殺禽鳥設法抑制禽流感。自去年10月開始，荷蘭已撲殺近600萬隻禽鳥。西班牙、保加利亞、

丹麥及法國也深受禽流感衝擊。根據歐盟食品安全局（EFSA)），歐洲為壓制禽流感，今年來已撲殺近5,000萬隻禽鳥。