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憂心沉入太平洋 吐瓦魯擬變身元宇宙數位國家

中央社╱即時報導
吐瓦魯位於澳洲和夏威夷之間的中途點，由9座島嶼組成。(美聯社)
吐瓦魯位於澳洲和夏威夷之間的中途點，由9座島嶼組成。(美聯社)

海平面升高下，面臨沉沒威脅的太平洋小島國吐瓦魯16日表示，計畫要建立數位版國家、複製國內島嶼和地標，並保存歷史與文化。

吐瓦魯外交部長柯飛（Simon Kofe）在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）表示，目前是時候了，要為吐瓦魯的生存尋求替代解決方案，包括讓吐瓦魯成為元宇宙（metaverse）第一個數位化國家。元宇宙是運用擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）幫助使用者互動的數位世界。

他在一段影音中說：「我們的土地、我們的海洋和我們的文化，是人民最寶貴的資產，為了保護這些免於受傷害，無論現實世界發生什麼事，我們都會將這些資產轉移到雲端上。」在這段影片中，柯飛站在一個受到海平面上升威脅的數位複製小島上。

柯飛在去年第26次締約方會議（COP26）引起了全球關注，當時他站在齊膝深的海中發表演說，展示吐瓦魯是如何處於氣候變遷的最前線。吐瓦魯不得不採取行動，因為世界各國在防止氣候變遷方面做得不夠。

南韓爾市和美洲島國巴貝多（Barbados）去年曾表示將要進入元宇宙，分別提供行政和領事服務。而吐瓦魯則是第一個要在元宇宙中將自己的國家整個複製起來。

柯飛說：「我們的想法是，未來要繼續發揮國家功能，並在數位空間中保護我們的文化、知識和歷史。」

吐瓦魯位於澳洲和夏威夷之間的中途點，由9座島嶼組成，人口有1萬2000人，長期以來因為承受氣候變遷和海平面升高風險而引起關注。

漲潮時，吐瓦魯的首都有多達4成土地被海水淹沒，預計到了本世紀末，全國都會沉在水底。

柯飛表示，他希望創建一個數位國家，即使吐瓦魯完全被淹沒了，也能讓國家功能繼續運作。

吐瓦魯政府開始著手確保，即便是國內島嶼都淹在海中，吐瓦魯也能繼續獲得國際承認是個國家，並能維護其海上邊界及水域內的資源，因此，建立數位版國家變得至關重要。

柯飛說，目前已有7個政府同意繼續承認吐瓦魯；但仍有困難挑戰，因吐瓦魯一旦沉入水底，這將成為國際法新領域的問題。

元宇宙 氣候變遷 澳洲

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