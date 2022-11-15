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將女友勒斃分屍成35塊 印度廚師稱自美劇獲靈感

中央社新德里15日專電
遇害女子是26歲的瓦爾卡。(擷自推特)
遇害女子是26歲的瓦爾卡。(擷自推特)

印度首都德里昨天傳出驚動全國的分屍案，警方表示，凶嫌並無悔意，並且從美國犯罪懸疑電視劇「夢魘殺魔」（Dexter）中取得作案的靈感。

26歲印度女子瓦爾卡（Shraddha Walkar）約2年前與28歲男友普納瓦拉（Aftab Poonawalla）從孟買私奔到德里，卻於今年5月與親友失去聯繫，警方接獲報案後經過跟監，上周逮捕普納瓦拉，揭發這起凶案。

普納瓦拉在初步訊問中坦承，瓦爾卡多次要求結婚，兩人5月18日再次因此爭吵，他情緒失控勒斃瓦爾卡，之後將她切成35塊放入冰箱，分批丟棄在德里不同地點。

警方今天押著普納瓦拉前往棄屍地點搜索，但僅找回部分證據，將進行DNA（去氧核糖核酸）比對，至於犯案用的鋸子則尚未尋獲。

印度媒體報導，普納瓦拉告訴警方，「殺人容易善後難」，當時回想起美劇「夢魘殺魔」（Dexter）的劇情，決定分屍。

普納瓦拉曾在不同飯店擔任廚師，同時也經營美食部落格，在社群軟體有2萬多粉絲，2010年曾在臉書貼文說：「看我的大頭照，有人會覺得我是惡魔嗎？」

印度媒體引述警方消息稱，普納瓦拉犯案後並無悔意，分屍後還上網搜索清理血跡的辦法。此外，即使瓦爾卡部分的遺體仍在冰箱中，卻繼續透過約會軟體約其他女子到家中聊天。

瓦爾卡的父親向印度媒體表示，當年他反對兩人交往，女兒離家時要他「忘了這個女兒」，結果一片痴心卻換來這樣的結果，令他非常痛心。他要求法庭判處普納瓦拉死刑。

印度上一次執行死刑是2020年3月，犯下2012年德里巴士性侵案的4名男子遭吊頸方式處死。

另方面，普納瓦拉的友人則說，他性格內向，甚至從未打過架，難以相信他會犯下如此重大罪行。

影片來源：YouTube The Economic Times

印度 社群 性侵

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