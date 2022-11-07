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瑞典環保少女：準備將麥克風交給抗暖化前線戰士

中央社斯德哥爾摩7日綜合外電報導
瑞典環保少女童貝里。Getty Images
瑞典環保少女童貝里。Getty Images

瑞典環保少女童貝里今天表示，發起「為氣候罷課」（School Strike for the Climate）抗議活動4年後，她已準備好將棒交給在前線對抗氣候變遷的人們。

法新社報導，現年19歲的童貝里（Greta Thunberg）告訴瑞典通訊社（TT）：「我們也應該聽取受到氣候危機影響最大者的說法和經歷，是把麥克風交給那些真正有故事要講的人的時候了。」

近年屢次敦促大眾「聆聽科學」後，童貝里表示，世界現在需要「新視角」。

過去4年，童貝里在瑞典國會外的罷課活動已演變成一場全球運動，吸引數以百萬計年輕人參與，並引發關於氣候變遷危險性的熱烈辯論。

童貝里說，她起先相信需就氣候問題進行緊急辯論，以為後代子孫拯救世界，但隨著時間過去，她漸漸明白，氣候危機已對人們的生活造成毀滅性後果。

童貝里上月底表示，她不會參加即將登場的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27），並痛批這是「當權者」漂綠、撒謊和欺騙的機會。

她告訴瑞典通訊社，與世界領導人交談後，她對他們在這個問題上取得進展的能力感到悲觀。

「如果你告訴別人，世界領導人和國家元首在關掉麥克風後所說的一些事，會讓人難以置信。」

「世界最有權力的人們，竟然如此缺乏知識，很令人震驚。」

正在斯德哥爾摩就讀高三的童貝里說，她還沒有決定畢業後要做什麼。

她說：「再看看吧。但如果我今天必須做出決定，我會選擇繼續念書，最好是社會議題相關領域。」

瑞典 氣候變遷 罷課

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