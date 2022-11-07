我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉前夕 共和黨領袖：奪眾院後調查拜登政府

感恩節搭機 如何避免班機延誤惡夢重演

西班牙米其林餐廳132瓶酒遭竊 損失逾20萬美元

中央社馬德里7日專電
西班牙米其林二星餐廳Coque在10月31日凌晨遭竊，被偷走132瓶價值高昂的葡萄酒，損失達20萬歐元，是這一年來西班牙第二宗高價葡萄酒竊案。圖為Coque餐廳老闆之一的拉費爾（Rafael Sandoval，中）在餐廳外與媒體談話。歐新社
西班牙米其林二星餐廳Coque在10月31日凌晨遭竊，被偷走132瓶價值高昂的葡萄酒，損失達20萬歐元，是這一年來西班牙第二宗高價葡萄酒竊案。圖為Coque餐廳老闆之一的拉費爾（Rafael Sandoval，中）在餐廳外與媒體談話。歐新社

西班牙米其林二星餐廳Coque在10月31日凌晨遭竊，被偷走132瓶價值高昂的葡萄酒，包括經營者祖父流傳下來的1925年珍釀，損失達20萬歐元，是這一年來西班牙第二宗高價葡萄酒竊案。

位在馬德里市中心的米其林二星餐廳Coque在10月31日凌晨遭竊極富經濟與歷史價值的132瓶葡萄酒，包括名列法國波爾多右岸玻美侯（Pomerol）產區前三大高價酒的彼德綠堡（Petrus）和花堡（Château Lafleur）紅酒，以及西班牙知名葡萄酒產區里奧哈（Rioja）的多瓶陳年老酒。餐廳初估經濟損失達到20萬歐元（約20萬美元）。

根據世界報（El Mundo）報導，3名蒙面竊賊利用餐廳週日和週一不營業的空檔，趁著鄰居仍在睡夢中，於凌晨時分闖入餐廳隔壁已停業1個月的藥局，由此進入餐廳中庭，解除警報系統後，打破玻璃門進入酒窖偷酒得逞。

Coque餐廳由桑多華三兄弟共同經營，馬里奧（Mario Sandoval）是主廚、狄艾戈（Diego Sandoval）管理前台、拉費爾（Rafael Sandoval）擔任侍酒師。

以復刻西班牙風味精髓受到米其林指南肯定，Coque餐廳擁有西班牙最具價值的酒窖之一，以藏酒的數量和質量聞名。酒窖共收藏超過2.5萬瓶葡萄酒，和一瓶1805年產自西班牙南部特拉法加（Trafalgar）的稀世絕釀，傳說是從特拉法加海戰的船隻上搶救出來的，世上僅存一瓶，因此Coque的酒窖也被稱為西班牙葡萄酒界的「聖器收藏室」。

拉費爾表示，偷酒大盜有備而來，偷走的都是產量極少、年份極高的稀有葡萄酒，市場價值高昂，他懷疑背後有葡萄酒黑市買主指定盜酒名單。

他說，這些酒是40年來累積的工作心血，也是家族的積蓄與投資，尤其是祖父所流傳下來的1925年份老酒，更具有難以估算的情感價值。

去年10月，位於西班牙西部古城卡塞雷斯（Cáceres）的米其林二星餐廳Atrio，也遭到一對鴛鴦大盜於深夜偷走45瓶總價值高達160萬歐元的葡萄酒，全都是葡萄酒愛好者與收藏家心目中的頂級佳釀，包括38瓶來自法國布根地產區的羅曼尼康帝（Romanee-Conti）紅酒和7瓶法國波爾多產區的伊更堡（Château d'Yquem）貴腐甜白酒。

拉費爾提醒餐飲同業，葡萄酒黑市日漸活絡，他懇請同行切勿購買價格不明低於市價的葡萄酒，不論它們是假酒或是被偷的酒，這種做法都會鼓勵不法之徒、加劇竊案的發生。

投資 藥局

上一則

烏克蘭南部赫爾松市大停電 俄軍侵烏後首見

下一則

傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論

延伸閱讀

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
足壇史上最偉大球員之一 梅西最後的世界盃

足壇史上最偉大球員之一 梅西最後的世界盃
防長征火箭殘骸墜落 西班牙、法國關部分空域

防長征火箭殘骸墜落 西班牙、法國關部分空域
西班牙大師哥雅名畫遇襲 環保人士伸手黏上裸女圖

西班牙大師哥雅名畫遇襲 環保人士伸手黏上裸女圖

熱門新聞

受害者陳芃韻(音譯)。( 取自整合兇案調查組)

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

2022-11-06 13:23
西方間諜宣稱，確定俄國總統普亭罹患帕金森氏症和胰臟癌。圖為普亭4日出席慶祝「人民團結日」相關研討會。（歐新社）

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

2022-11-05 08:59
德國總理蕭茲(左)4日訪問北京，他在與中國國家主席習近平(右)會晤時，兩人都表示反對在烏克蘭戰爭中使用或威脅使用核武器。(歐新社)

警告普亭？習近平反對在烏用核武 俄烏戰爭最明確表態

2022-11-04 21:36
南韓梨泰院29日驚傳推擠意外，已釀154人死亡。如今更有多名網友爆料，事發當時周遭酒吧無視眾人求救，甚至指示警衛將試圖爬欄杆逃生的民眾推落。圖為現場遺留下來的萬聖節物品。(路透)

梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去

2022-10-31 23:03
日本前公主真子夫婿小室圭。（美聯社）

影／上榜後首度受訪…記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

2022-11-03 07:31
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59

超人氣

更多 >
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？
16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬

16歲時擠下張曼玉成女主 昔日台灣仙氣女神現身金馬
南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」

南韓棋士敗北當場痛哭自賞巴掌 女選手「淡定吃香蕉」
推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉

推特請求一些被炒魷魚的員工回來上班 前CEO為一事道歉