我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

以色列大選出口民調出爐 前總理內唐亞胡有望回鍋掌權

編譯徐榆涵／即時報導
以色列1日舉行國會大選，根據出口民調，前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的右翼聯盟以些微優勢取得過半席位，讓他很有可能捲土重來再次掌權。（路透）
以色列1日舉行國會大選，根據出口民調，前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的右翼聯盟以些微優勢取得過半席位，讓他很有可能捲土重來再次掌權。（路透）

以色列1日舉行國會大選，根據出口民調，前總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的右翼聯盟以些微優勢取得過半席位，讓他很有可能捲土重來再次掌權。

BBC報導，根據以色列電視台公布的出口民調，內唐亞胡陣營將在120個席位中拿下61至62席，右翼聯盟中的最大黨 「聯合黨」（Likud party）將獲得31席，至於現任總理拉皮德（Yair Lapid）領導的「未來黨」（Yesh Atid）預計將贏得22至24席。

這是以色列四年來第五次國會大選，此次選舉被廣泛視為支持或反對內唐亞胡的回歸。官方選舉結果仍可能與早期出口民調有落差，預計未來幾小時內會公布結果。

內唐亞胡是以色列在任時間最長的總理，連續執政12年後於去年被推翻，目前因被控貪腐而受審，但他否認自己犯罪。 他的右翼聯盟表示，他們將改革法律，意味著將停止對內唐亞胡的審判。

而右翼聯盟中的極端民族主義派宗教錫安主義黨（Religious Zionist）有望拿下14席，成為國會中的第三大黨。其領袖班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）因反阿拉伯言論和主張驅逐不忠政客或民眾而吸引不少支持者力挺。

但希伯來大學政治學家塔席爾（Gayil Talshir）警告，如果出口民調反映真實結果，以色列正在成為奧爾班（Viktor Orban）的匈牙利，該國最近被歐盟指責「選舉專制」。

以色列 民調 歐盟

上一則

南韓軍方：北韓再朝東海發射不明彈道飛彈

延伸閱讀

澳洲棄前政府政策 不認西耶路撒冷為以色列首都

澳洲棄前政府政策 不認西耶路撒冷為以色列首都
耶路撒冷傳槍聲 以色列女兵遭射殺

耶路撒冷傳槍聲 以色列女兵遭射殺
以色列前總理內唐亞胡拚掌權 贖罪日急送醫後出院

以色列前總理內唐亞胡拚掌權 贖罪日急送醫後出院
可追溯至7世紀 以色列遺址牆上意外挖出「44枚純金幣」

可追溯至7世紀 以色列遺址牆上意外挖出「44枚純金幣」

熱門新聞

南韓首爾龍山區梨泰院29日舉行萬聖節派對，卻爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，造成至少151人死亡，其中包括54男97女。（Getty Images）

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

2022-10-30 04:56
受困男子握著自拍棒錄下現場畫面。(圖擷自推特)

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

2022-10-30 14:13
警方想把卡在人牆的女子拉出，女子的臉色呈現死白。(圖擷自宋讚養臉書)

梨泰院女孩卡人牆...整臉死白10秒影片曝 警猛拉救不出

2022-10-30 15:25
韓國首爾梨泰院昨晚發生推擠踩踏事件，3名休假駐韓美軍告訴法新社他們的脫困經歷。(美聯社)

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

2022-10-30 13:19
南韓網紅直播主K。（影片截圖）

網瘋傳「梨泰院悲劇」禍首是他 南韓知名直播主喊冤

2022-10-31 14:59
印度西部一座吊橋突然斷落，橋上有數百人墜落河裡，已超過30人喪生。(美聯社)

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

2022-10-30 23:38

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火