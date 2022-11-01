飛彈碎片掉落邊界村莊 摩爾多瓦驅逐俄外交官

摩爾多瓦外交部長波皮斯庫。（取材自推特）

烏克蘭 防空系統擊落的一枚俄羅斯 飛彈碎片在掉落摩爾多瓦北部靠近烏克蘭邊界的納斯拉夫恰村後，摩爾多瓦外交部今天宣布將驅逐俄羅斯外交官以示抗議。

法新社報導，摩爾多瓦內政部表示：「目前未傳出有受害者，但納斯拉夫恰村（Naslavcea）有數棟房屋的窗戶破碎。」

摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）宣布驅逐一名俄羅斯外交官，抗議俄羅斯升高對烏克蘭的攻擊行動。

波皮斯庫在社群媒體推特（Twitter）發文說，這些攻擊「嚴重波及摩爾多瓦，威脅我們的能源與人身安全」。

他又說，今天召見了俄羅斯大使，向他「通知我們決定將宣布一名俄羅斯外交人員為不受歡迎人物」。

路透報導，俄羅斯新聞通訊社引述俄國 外交部說法報導，莫斯科當局將對摩爾多瓦的舉動做出回應，但沒有提供進一步細節。

烏克蘭今天表示，俄羅斯朝烏克蘭各地目標發射50多枚飛彈，衝擊首都基輔（Kyiv）的電力與用水供應。

而俄羅斯飛彈碎片掉落摩爾多瓦，也非摩爾多瓦第一次遭俄烏衝突波及。上個月10日，俄國攻擊烏克蘭的巡弋飛彈越過摩爾多瓦領空，促使摩爾多瓦召見莫斯科大使，要求對方提出解釋。

摩爾多瓦跟鄰國烏克蘭一樣，過去是蘇聯的一部分，現在政府立場親西方。

俄國2月派兵入侵烏克蘭後，已有數十萬烏克蘭難民湧進摩爾多瓦。摩爾多瓦與烏克蘭6月一起獲得歐洲聯盟（EU）的候選國資格。