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飛彈碎片掉落邊界村莊 摩爾多瓦驅逐俄外交官

中央社摩爾多瓦首都基希涅夫31日綜合外電報導
摩爾多瓦外交部長波皮斯庫。（取材自推特）
摩爾多瓦外交部長波皮斯庫。（取材自推特）

烏克蘭防空系統擊落的一枚俄羅斯飛彈碎片在掉落摩爾多瓦北部靠近烏克蘭邊界的納斯拉夫恰村後，摩爾多瓦外交部今天宣布將驅逐俄羅斯外交官以示抗議。

法新社報導，摩爾多瓦內政部表示：「目前未傳出有受害者，但納斯拉夫恰村（Naslavcea）有數棟房屋的窗戶破碎。」

摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）宣布驅逐一名俄羅斯外交官，抗議俄羅斯升高對烏克蘭的攻擊行動。

波皮斯庫在社群媒體推特（Twitter）發文說，這些攻擊「嚴重波及摩爾多瓦，威脅我們的能源與人身安全」。

他又說，今天召見了俄羅斯大使，向他「通知我們決定將宣布一名俄羅斯外交人員為不受歡迎人物」。

路透報導，俄羅斯新聞通訊社引述俄國外交部說法報導，莫斯科當局將對摩爾多瓦的舉動做出回應，但沒有提供進一步細節。

烏克蘭今天表示，俄羅斯朝烏克蘭各地目標發射50多枚飛彈，衝擊首都基輔（Kyiv）的電力與用水供應。

而俄羅斯飛彈碎片掉落摩爾多瓦，也非摩爾多瓦第一次遭俄烏衝突波及。上個月10日，俄國攻擊烏克蘭的巡弋飛彈越過摩爾多瓦領空，促使摩爾多瓦召見莫斯科大使，要求對方提出解釋。

摩爾多瓦跟鄰國烏克蘭一樣，過去是蘇聯的一部分，現在政府立場親西方。

俄國2月派兵入侵烏克蘭後，已有數十萬烏克蘭難民湧進摩爾多瓦。摩爾多瓦與烏克蘭6月一起獲得歐洲聯盟（EU）的候選國資格。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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