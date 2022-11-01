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稱移民「入侵」英國 內政大臣言論再惹爭議

中央社倫敦1日綜合外電報導
英國內政大臣布瑞弗曼(圖)將尋求庇護者的到來形容為「入侵」。(美聯社)
英國內政大臣布瑞弗曼(圖)將尋求庇護者的到來形容為「入侵」。(美聯社)

英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）因將尋求庇護者的到來形容為「入侵」行動，今天遭到嚴厲抨擊。執政與在野黨議員紛紛警告，煽動性語言將帶來風險。

路透報導，布瑞弗曼發表上述言論前一天，一名男子向英格蘭東南部多佛港（Port of Dover）處理庇護者入境事宜的移民辦公室丟擲汽油彈，隨後自盡身亡。

布瑞弗曼先前坦承自己違反電郵安全規定，如今正試圖保住工作。她昨天告訴國會，自己正努力阻止移民「入侵我們的南部海岸」，因為許多移民會乘坐小船穿越英吉利海峽抵達英國。

內政部主管移民事務的國務部長詹里克（Robert Jenrick）表示，迄今為止，今年已有近4萬名尋求庇護者搭乘小船抵英，人數創下新高，因此布瑞弗曼的言論是為反映挑戰的規模。

不過他也說：「從我的角色看來，我認為必須明智地用字遣詞，我們不希望看到多佛港那樣的事件再次發生。」

布瑞弗曼上周獲新任首相蘇納克（Rishi Sunak）再度任命為內政大臣。6天前，她因為利用個人電郵發送敏感的政府文件，辭去同一項職務。

反對黨工黨內政事務發言人古柏（Yvette Cooper）則批評，在多佛港辦公室發生汽油彈攻擊後的隔天，「任何認真看待公共安全或國家安全的內政大臣都不會使用這種高度煽動性的語言」。

移民 庇護 英國

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