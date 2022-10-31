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俄中止參與黑海穀物出口協議 厄多安表態續推動

中央社伊斯坦堡31日綜合外電報導
圖為7月底一艘滿載糧食的Navi-Star船，從烏克蘭敖德薩港口啟航。美聯社
圖為7月底一艘滿載糧食的Navi-Star船，從烏克蘭敖德薩港口啟航。美聯社

儘管俄羅斯宣布中止參與黑海穀物出口協議，土耳其總統厄多安今天表示，土國「堅決」努力讓這項協議維持有效。同時，根據海事交通網站，今天有2艘穀物船駛離烏克蘭

法新社報導，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）在電視演說中表示：「雖然俄羅斯有所遲疑，但我們仍堅決繼續努力提供人道服務。」

不過，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）隨後宣稱，少了俄國的參與，卻執意要繼續執行黑海穀物出口協議，將是「危險作法」。

根據海事交通網站，載滿穀物和其他農產品的兩艘船舶Admiral de Ribas和Mount Baker今天駛離烏克蘭港口。

俄羅斯29日指控烏克蘭使用無人機「大規模」攻擊俄羅斯在克里米亞的黑海艦隊，並且隨後通知聯合國和土耳其，俄國將「無限期」中止參與黑海穀物出口協議，導致烏克蘭穀物無法經由黑海出口。

俄羅斯和烏克蘭今年7月在土耳其和聯合國的斡旋下，達成協議讓烏克蘭穀物出口，此舉對紓解俄烏戰爭引發的全球糧食危機至關重要。

根據位於土耳其伊斯坦堡、負責監督協議執行狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre, JCC），今天原本有12艘船舶駛離烏克蘭港口，4艘駛回烏克蘭。

黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）聯合國協調員阿布杜拉（Amir M. Abdulla）今天推文表示：「民間貨運船不得成為軍事目標或挾持對象。糧食必須流通。」

這項協議設置了一條安全航道，船舶可以利用這個通道前往伊斯坦堡接受檢查，目前已有超過900萬公噸的烏克蘭穀物透過這項協議出口。這項協議原訂11月19日更新。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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