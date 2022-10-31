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魯拉當選巴西總統 挪威恢復亞馬遜雨林保護資助

中央社奧斯陸31日綜合外電報導
巴西前總統魯拉當選巴西總統後，擁抱他的妻子。美聯社
巴西前總統魯拉當選巴西總統後，擁抱他的妻子。美聯社

巴西前總統魯拉在總統大選勝出後，挪威當局今天宣布恢復向巴西提供亞馬遜雨林保護資助，這項資助在2019年、現任總統波索納洛任內中斷。

挪威氣候與環境部長艾德（Espen Barth Eide）告訴法新社：「在波索納洛（Jair Bolsonaro）上台前，我們和巴西政府有良好且密切的合作。在魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的上一個總統任期（2003年至2011年）內，巴西雨林的濫伐狀況也有大幅改善。」

挪威是亞馬遜雨林保護計畫的最大捐助者，但在波索納洛上台後，挪威與德國都在2019年停止對巴西的相關資助。

在外號「熱帶川普」（Tropical Trump）的波索納洛領導下，亞馬遜雨林的砍伐速度加快了70%。艾德形容這種倒退非常「可恥」。

他說，約50億克朗（約4.5億美元）的援助正在等待支付給「亞馬遜雨林和氣候保護基金」（Amazon Fund for Forest Conservation and Climate Protection）。

巴西的大選結果出爐後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）恭賀魯拉勝選，並形容這是「民主和氣候保護」的雙重勝利。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也在推特發文稱：「我很期待（雙方）在對英國和巴西至關重要的問題上展開合作，從發展全球經濟，到保護地球自然資源和推動民主價值觀。」

此外，歐盟領導人、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）等領袖也紛紛向魯拉致上祝賀之意。

巴西 波索納洛 亞馬遜

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