推擠事故死者多因窒息 搶命時間只有6分鐘

梨泰院萬聖節踩踏事件。(製表╱國際組)

南韓首爾梨泰院 29日晚間的萬聖節 活動爆發人群推擠踩踏的事故，造成慘重傷亡，事實上，人群推擠事故致死原因大部分並非受到踩踏，多數為窒息而死。

在梨泰院徹夜參與搶救工作的醫療人員指出，現場死者多是死於窒息造成的外傷性心臟停止。

首爾大學醫院急救醫學 科教授洪其正（譯音）對韓聯社表示，這次意外是由大批人潮推擠壓力造成的踩踏事件，事發當時現場已經有相當多傷患嚴重窒息，即使接受急救也無法恢復清醒，最終不治。

首爾大學醫學院急救醫學科教授宋慶準（譯音）也說，梨泰院事發現場多數傷患是因外力重壓造成胸腔無法膨脹，供氧中斷造成缺氧與心臟停止。

美聯社指出，推擠時產生的力量強大到足以使鋼鐵彎曲，導致喘口氣也變得極為困難，有些人甚至站立死亡，而倒下的人則是受到疊在他們身上的人體施加壓力，被壓迫到無法呼吸而窒息。

英國薩福克大學教授史提爾說：「當人們掙扎著想站起時，手臂和腿會打結。只要30秒就會失去意識，大約再過6分鐘，就會陷入壓縮性或限制性窒息。這通常是致死原因，不是壓死，而是窒息。」

台北醫學大學急診學科教授高偉峰分析，這次意外事件死者多為「外傷性窒息」，上半身骨折、發紫，如果頸部受到壓迫，心臟供血無法輸送到腦部，只要10到15秒，人就會失去意識，未在4到6分鐘內搶救，大腦就會受到不可逆的傷害，死於缺氧。

遇到這類意外時，如何自保？台大醫學院急診醫學科臨床教授李建璋建議，民眾參與活動時，不要置身於人群中央，在混亂中，一時無法脫身，務必雙手環胸，保護胸部，保持呼吸順暢。

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