澳洲洪水摧毀大量農作物 專家：下季食物價格持續飆升

澳洲東部的大洪水摧毀農作物導致水果和蔬菜的供應面臨極大危機，同時讓本就受通貨膨脹之苦的消費者更苦不堪言。（歐新社）

澳洲 東部的大洪水 摧毀農作物導致水果和蔬菜的供應面臨極大危機，同時讓本就受通貨膨脹之苦的消費者更苦不堪言。

彭博報導，這場暴雨 已經淹沒新南威爾斯省（New South Wales）和维多利亞省（Victoria）的部分地區，同時是澳洲最大的糧食產區，農人正競相搶救將於今年夏天收穫的蘋果、梨子和桃子，這加劇消費者對即將到來的更高價格食物的壓力的擔憂。

食品供應的潛在中斷發生在全球食品價格上漲之際，澳洲第3季總體通貨膨脹率加速至32年來的最高水平，分析師更警告「更糟的情況即將到來」，並稱「由於當前農業地區發生的洪水對食品供應量的影響，預計第4季和2023年食物價格將進一步上漲」。

澳洲第二大超市「Coles」 執行長凱恩（Steven Cain）26日表示，「鑑於供應商仍在尋求進一步提高售價以彌補成本，我們預計成本價格上漲的情況會進一步增加，而且顯然洪水會造成進一步的破壞」。此外，新南威爾斯省和維多利亞省主要種植區的糧食供應和質量也令人擔憂，預計有數百萬噸小麥、大麥和油菜籽將因暴雨而受損。