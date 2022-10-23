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沙烏地祭出27億美元獎勵 要成為供應鏈樞紐

編譯林聰毅／綜合外電
沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼23日宣布「全球供應鏈韌性計畫」，以吸引資金在沙國投資供應鏈，目標是使該國成為區域供應鏈樞紐。路透
沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼23日宣布「全球供應鏈韌性計畫」，以吸引資金在沙國投資供應鏈，目標是使該國成為區域供應鏈樞紐。路透

沙烏地阿拉伯提撥了100億里亞爾（27億美元）以鼓勵全球供應業者在該國投資，協助發展其經濟成為區域供應鏈樞紐。

沙國王儲賓沙爾曼23日宣布這項計畫，這是沙國「全球供應鏈韌性計畫」（Global Supply Chain Resilience Initiative）的一部分 。該計畫的目的是要吸引400億里亞爾（約106.4億美元）投資沙國，以協助沙國達成在2030年前躋身全球15大經濟體的目標。

根據國營沙烏地通訊社（Saudi Press Agency）發布的聲明，這項計畫想要「利用沙國的資源、基礎設施和地理位置，為歐洲、美洲和亞洲的經濟體和企業帶來更大的韌性，同時進一步提升沙烏地阿拉伯在全球經濟的地位」。

沙烏地阿拉伯已宣布一系列投資目標，希望透過發展新產業來擺脫對石油銷售的依賴。沙國希望將自己定位為運輸和物流、數位基礎設施，以及低碳能源（包括太陽能及氫氣出口在內）的區域樞紐。

沙烏地阿拉伯希望這項供應鏈計畫能吸引綠色金屬製造、綠色製氫裝置和先進再循環產業等領域的投資。

投資 沙烏地阿拉伯 供應鏈

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