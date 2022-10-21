義大利將產生首位女總理 德拉吉告別歐盟舞台

義大利極右派兄弟黨奪得歷史性勝選後，黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni，圖）及盟友籌組新政府談判即將落幕，梅洛尼預料將於今天被任命為新總理，成為義大利史上首位女性政府領導人。

義大利 極右派兄弟黨奪得歷史性勝選後，黨魁梅洛尼 （Giorgia Meloni）及盟友籌組新政府談判即將落幕，梅洛尼預料將於今天被任命為新總理，成為義大利史上首位女性政府領導人。

法新社報導，後法西斯主義、疑歐派、反移民的義大利兄弟黨（Brothers of Italy）在9月25日舉行的全國大選中獲勝，但該黨並無執政經驗，且必須組建一個跨黨派團隊，來處理飆升的通貨膨脹和能源價格，以及與歐洲的關係。

梅洛尼的任命，對於歐元區（Eurozone）第三大經濟體義大利，以及執政新手義大利兄弟黨而言，都是歷史性的轉變。

經歷兩天的跨黨派會談，45歲、出生於羅馬的梅洛尼幾乎篤定會被要求組成政府，成為義大利首任女總理。

她所屬的義大利兄弟黨在上月大選贏得26%選票，相比盟友、前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的「義大利前進黨」（Forza Italia）為8%，以及極右派「聯盟黨」（League）的9%。

依據傳統規定，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）只有在與國會各黨派舉行正式會談後，才會宣布她的任命。

梅洛尼今天和她所屬聯盟代表一同會見馬達雷拉，據推測，她最快可能於今天下午被要求組成政府。

她在會後表示，「我們正在等待共和國總統的決定，我們已經準備好了，希望儘快進行」，她並稱這是「對這個國家而言非常重要的一刻」。

梅洛尼可能和閣員在週末宣誓就職，並於下週接受國會信任投票。

即將卸任的現任總理德拉吉（Mario Draghi）則利用他在歐洲政治舞台的最後一天、即20至21日歐洲理事會（European Council）峰會，提醒他的歐洲領導人同僚以及極右派繼任者，團結的歐洲才是他們的「指路明燈」。

歐洲領導人對最後一次出席歐盟 高峰會的德拉吉，報以溫暖的掌聲。

75歲的經濟學家德拉吉曾領導歐洲央行（ECB）。他在2012年靠量化寬鬆政策，拯救陷入歐洲主權債務危機的歐元區國家，解決歐元危機，被譽為英雄。他的著名發言包括曾說要「不惜一切代價」保衛歐元。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在高峰會主持對德拉吉的致敬環節，他感謝德拉吉的付出，以及他「生動、巧妙的言詞，以及簡潔明快卻又有力的行事風格」。

根據在場的一名歐洲官員，現場播放了一段簡短的致敬影片，並在德拉吉發言前向他致上掌聲。

官員說，「他在視訊發布的聲明中說，歐盟是所有國家的指導思想。所有國家都視歐盟為安全、穩定與和平的來源。我們必須把這一點銘記在心，作為未來，尤其是作為像現在這種困難時刻的指路明燈」。