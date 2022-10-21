出示動員令看免費脫衣舞 莫斯科脫衣舞廳奇招攬客

只要出示徵兵令，就能在Lucky Lee的脫衣舞孃俱樂部免費觀看私人艷舞，並獲得免費酒水。（圖片取自臉書）

俄烏戰爭開打後，俄國 男人不是被徵召上戰場，就是逃離俄國，導致俄國脫衣舞俱樂部生意一落千丈。

莫斯科脫衣舞俱樂部「金色女孩大道」（Golden Girls veneu）老闆Lucky Lee向記者抱怨，業績從今年2月就不斷下滑，普亭宣布動員令後更是只剩40%。

Lucky Lee決定提供福利：只要出示徵兵令，就能在「金色女孩大道」免費觀看兩場私人艷舞，並獲得兩杯免費酒水。

Lucky Lee是一位哈薩克 裔俄羅斯 商人，同時也是俄羅斯脫衣舞俱樂部協會會長。他呼籲協會其他俱樂部成員響應他的「我們一條心」（We Are Together）促銷活動，並表示促銷已為「金色女孩大道」帶來10%的業績成長。

「人們為保家衛國上戰場，在戰場上消殞、死亡，我們應該用創意啟發他們。」

「男人們離開俄羅斯，可能明天就會死。至少讓他們喝一杯免費的，以示支持。」

普亭徵兵令造成大量富人出走，害Lucky Lee損失重要客源，也是業績滑落的主要原因。他表示整個產業都在衰退，俄國的有錢人都逃到土耳其、哈薩克和吉爾吉斯。

另一個脫衣舞俱樂部的老闆迪米特表示，今年2月開始，俱樂部的客人就越來越少，至今業績已經掉了50%。

(影音來源：英國每日電郵報)