劍指中國 美日將出動3.6萬人展開護島演習

圖為2020年在日本舉行的美日聯合軍演「利劍」。(美國海軍資料圖片)

日本 防衛省統合幕僚監部今天表示，11月將實施名為「利劍」的美日聯合軍演。日媒指出，這是鑑於中國試圖以武力片面改變現狀，美日認為有必要提升守護日本西南群島的能力。

日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部 參謀本部）今天表示，預定11月10日至19日舉行美日聯合軍演「利劍」（Keen Sword）。

日本自衛隊將動員約2萬6000人、美軍約1萬人，雙方將出動合計約30艘艦艇、370架飛機。此外，英國的軍艦及澳洲 、加拿大的飛機、軍艦也將參加。

美日將首度在鹿兒島縣的德之島實施離島防衛訓練，美日雙方都會出動魚鷹運輸機（Osprey）。參加聯合軍演的部隊將分為攻守兩方的對抗形式進行演訓。

防衛省指出，「利劍」演訓基本上是每2年舉行一次，在日本國內各地的自衛隊、駐日美軍設施舉行，屬美日最大規模的實戰演訓。

MBC南日本放送（電視台）報導，「利劍」演習時11月17、18日在鹿兒島縣德之島，日本自衛隊水陸（兩棲）機動團及美軍陸戰隊在德之島町的花德里久濱海岸等地實施離島防衛演訓，雙方將出動魚鷹運輸機。

報導說，有關「利劍」演訓，美日2020年在鹿兒島縣十島村的無人島臥蛇島舉行過，但11月將是美日首度在德之島舉行離島防衛演訓。此外，在鹿兒島的奄美大島，美軍將使用「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）進行演訓。

有關這次的演訓，日本防衛省統合幕僚監部表示，在不容許試圖以武力片面改變現狀的堅強意志之下，將強化嚇阻力、應對能力。

日媒指出，鑑於中國海洋擴大行動，日本自衛隊與美軍希望在日本的西南群島提升聯合運用能力以加強護島。