議員尖銳質詢高喊下台 英相自稱鬥士拒不放棄

英國首相特拉斯（Liz Truss）今天在答覆喝倒采的國會議員質詢時堅稱，她不會輕言放棄。美聯社

英國 首相特拉斯 （Liz Truss）今天在答覆喝倒采的國會議員質詢時堅稱，她不會輕言放棄。這是她拋棄其災難性的減稅經濟政策後，首次面對國會質詢。

法新社報導，特拉斯遭到在野工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）的不友善質詢。施凱爾在下議院對議員說：「一位首相的承諾甚至無法維持一週時間是為了什麼？」

施凱爾宣讀特拉斯拋棄的一連串政策，結論是，「她為什麼還在這裡」，並帶領議員們高喊「下台，下台！」

特拉斯不服氣地答稱，「我是個鬥士，不是輕言放棄的人」；並堅稱，「我是個願意挺身而出的人，我願意作出困難的決定」。

她並堅稱：「我的作法是為了國家利益，以確保我們的經濟穩定。」

特拉斯上週做出了兩次令她顏面掃地的政策大轉彎，取消為最高所得者減稅和提升企業所得稅的計畫，並將其親密盟友、財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）炒魷魚。

在任命韓特（Jeremy Hunt）繼任財政大臣後，她同意進一步改弦易轍，取消幾乎所有其他減稅措施，並在為消費者設定能源價格上限方面做出退讓。

調查發現，保守黨選出特拉斯擔任黨魁和首相後不到兩個月，大多數黨員現在認為她應該走人。