我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擔心被裁員？5個步驟撐起財務保護傘

一洲焦點／各界看20大20大、拜登釋油、普亭宣布4州戒嚴

議員尖銳質詢高喊下台 英相自稱鬥士拒不放棄

中央社倫敦19日綜合外電報導
英國首相特拉斯（Liz Truss）今天在答覆喝倒采的國會議員質詢時堅稱，她不會輕言放棄。美聯社
英國首相特拉斯（Liz Truss）今天在答覆喝倒采的國會議員質詢時堅稱，她不會輕言放棄。美聯社

英國首相特拉斯（Liz Truss）今天在答覆喝倒采的國會議員質詢時堅稱，她不會輕言放棄。這是她拋棄其災難性的減稅經濟政策後，首次面對國會質詢。

法新社報導，特拉斯遭到在野工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）的不友善質詢。施凱爾在下議院對議員說：「一位首相的承諾甚至無法維持一週時間是為了什麼？」

施凱爾宣讀特拉斯拋棄的一連串政策，結論是，「她為什麼還在這裡」，並帶領議員們高喊「下台，下台！」

特拉斯不服氣地答稱，「我是個鬥士，不是輕言放棄的人」；並堅稱，「我是個願意挺身而出的人，我願意作出困難的決定」。

她並堅稱：「我的作法是為了國家利益，以確保我們的經濟穩定。」

特拉斯上週做出了兩次令她顏面掃地的政策大轉彎，取消為最高所得者減稅和提升企業所得稅的計畫，並將其親密盟友、財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）炒魷魚。

在任命韓特（Jeremy Hunt）繼任財政大臣後，她同意進一步改弦易轍，取消幾乎所有其他減稅措施，並在為消費者設定能源價格上限方面做出退讓。

調查發現，保守黨選出特拉斯擔任黨魁和首相後不到兩個月，大多數黨員現在認為她應該走人。

特拉斯 英國

上一則

烏南赫爾松州親俄當局擬撤5萬人 稱俄軍將死戰守城

下一則

英國一周內兩次內閣換血 夏普斯接任內政大臣

延伸閱讀

英債市強震 英鎊應聲翻黑

英債市強震 英鎊應聲翻黑
特拉斯被稱幽靈首相 新財相發起英式政變

特拉斯被稱幽靈首相 新財相發起英式政變
特拉斯四面楚歌 誰能取而代之出任英國首相？

特拉斯四面楚歌 誰能取而代之出任英國首相？
「英相特拉斯財政計畫錯誤」 拜登：不只我這麼想

「英相特拉斯財政計畫錯誤」 拜登：不只我這麼想

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與塔吉克總統拉赫蒙（右）。美聯社

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

2022-10-15 09:48
馬萊雅八歲時從狗窩裡被發現。（影片截圖）

「四肢走路、只會吠叫」烏克蘭女被狗養大 翻拍紀錄片

2022-10-16 21:17
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基以簡體中文推文譴責俄國 網友：給投棄權的中國看

2022-10-13 12:46
希臘指控土耳其強迫92名難民全裸越界到希臘。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘土耳其邊界發現92難民 幾乎全裸被迫渡河越境

2022-10-16 20:27

超人氣

更多 >
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知
好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔
德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具
中共20大觀察╱主席團18老力保紅色江山

中共20大觀察╱主席團18老力保紅色江山