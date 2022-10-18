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俄新指揮官承認戰情吃緊 準備撤赫松平民

中央社╱基輔18日綜合外電報導
俄羅斯新任指揮官蘇洛維金。（歐新社）
俄羅斯新任指揮官蘇洛維金。（歐新社）

面對烏克蘭軍隊反攻，俄羅斯軍隊接連在烏克蘭東部和南部遭受重挫，俄羅斯新任指揮官蘇洛維金承認俄軍在烏克蘭情勢「吃緊」，並宣布烏克蘭南部大城赫松巿隨著烏軍逼近，情勢「非常困難」，準備撤離赫松平民。

靠近克里米亞的赫松巿（Kherson）是赫松州首府，也是2月24日開戰以來首個陷落俄軍手中的烏克蘭大城。赫松州則是俄羅斯近日宣告兼併的烏克蘭4州占領區之一。

蘇洛維金（Sergey Surovikin）10天前才獲任命為俄羅斯的烏克蘭境內「特別軍事行動」指揮官。

蘇洛維金告訴俄國國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24），赫松巿情勢「非常困難」，「俄軍尤其要確保（赫松巿）人口安全撤離」。

他表示，烏克蘭的攻擊鎖定民用基礎設施，「對居民性命構成直接威脅」。

蘇洛維金承認俄軍在烏克蘭情勢「吃緊」，「敵人未放棄攻擊俄軍陣地」。

俄軍近幾週在赫松州被逐退二、三十公里，有可能被逼至第聶伯河（Dnipro River）西岸。赫松是第聶伯河沿岸的港口城市。

莫斯科扶植的赫松州占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）在蘇洛維金的評論播出後不久，宣布從第聶伯河西岸4個城鎮撤離平民。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

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