英相特拉斯為減稅計畫「錯誤」致歉 但堅持不下台

英國首相特拉斯17日為引發市場動盪的減稅計畫「錯誤」致歉，但也說她不會下台，堅稱會領導保守黨到下次大選。圖為特拉斯（中）17日坐車離開國會。（路透）

英國 首相特拉斯 （Liz Truss）今天為引發市場動盪的減稅計畫「錯誤」致歉，但也說她不會下台，堅稱會領導保守黨到下次大選。

路透報導，特拉斯的政策導致投資人失去信心，也讓她的民調暴跌。

特拉斯告訴英國廣播公司（BBC）：「我確實要承擔責任，為犯下的錯誤致歉。」

她說：「我原想採取行動，幫助民眾支付能源帳單，解決高稅負的問題，但我們走得太遠太快。」

BBC報導說，特拉斯也表示，她會信守推動「低稅負、高成長經濟」的承諾，但現在維持經濟穩定是「首要任務」。

特拉斯上周換掉財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng），指派前外交大臣杭特（Jeremy Hunt）接任。杭特今天將特拉斯的減稅計畫中剩餘的大部分都取消，包括縮減她龐大的能源補助計畫。

特拉斯被問到她現在是否只是名義上的首相時說，她指派杭特是因為她知道自己必須改變方向。

她說：「如果我不像這樣為國家利益行事，就是完全不負責任。我們改變政策是對的。」

特拉斯和夸騰上個月試圖顛覆英國財政政策，宣布沒有財源作為後盾的減稅計畫，規模高達450億英鎊（約519億美元），以使經濟擺脫停滯。

但債市反應激烈且借貸成本飆升，貸方暫停抵押貸款 交易，英國央行英格蘭銀行最終不得不介入，以阻止退休基金破產。

特拉斯被問到她的政策所造成的衝擊，她說她理解這對全國的家庭來說「非常艱難」，她會盡一切所能幫助他們。

特拉斯之前宣布在能源價格飆升期間，對家庭和企業提供為期兩年的補助計畫。這項計畫六個月將耗費600億英鎊。杭特今天表示，這項能源補助計畫將實施到明年4月，之後將縮小範圍和規模。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，保守黨的國會議員可能最快本周將試圖把上任短短六周的特拉斯趕下台。

然而特拉斯今天堅稱，她會領導保守黨到下次大選。

她說：「我留下來是因為我被選來為國家付出，而這是我決心要做到的事。」