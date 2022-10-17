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邊界出現92全裸難民 希臘土耳其互罵文明恥辱、假新聞

編譯張君堯／即時報導
希臘與土耳其邊界處近日出現92位幾乎全裸移民，其中身上更有瘀傷，對此聯合國難民署表示「深感痛心」，同時兩國也為此相互指責。（截圖自希臘移民部長推特）
希臘與土耳其邊界處近日出現92位幾乎全裸移民，其中身上更有瘀傷，對此聯合國難民署表示「深感痛心」，同時兩國也為此相互指責。（截圖自希臘移民部長推特）

希臘與土耳其邊界處近日出現92位幾乎全裸移民，其中身上更有瘀傷，對此聯合國難民署表示「深感痛心」，同時兩國也為此相互指責。

BBC報導，希臘將責任歸咎於土耳其、稱其是「文明的恥辱」，土耳其方面則將鄰國的說法稱為「假新聞」，並指責其殘忍。由於雙方互相指責，聯合國難民署呼籲進行調查，並表示「對令人震驚的報導和圖片深感痛心」。

歐盟邊境機構「Frontex」官員進行的調查發現，這些移民乘坐橡皮艇從土耳其穿過艾佛羅斯河（Evros River）進入希臘領土，當局表示這些人隨後立即獲得衣服、食物和醫療等協助，Frontex表示這些人主要來自阿富汗和敘利亞。

希臘民防部長西奧多里卡科斯（Takis Theodorikakos）最近在移民問題上指責土耳其「將非法移民工具化」，他在希臘電視台發表談話時聲稱「許多移民透露他們是被3輛土耳其軍車轉移到2國邊界的河流中」。希臘移民部長米塔拉奇（Notis Mitarachi）則在推文中表示「土耳其對移民的待遇是文明的恥辱」。

雙方的說法針鋒相對，土耳其總統的高級助理還在社群媒體上表示「希臘的假新聞機器又開始工作了」，並稱這些指控是「徒勞和荒謬的」。幾天前一家歐盟機構洩露一份批評Frontex部分高級官員掩蓋希臘非法阻撓移民前往土耳其的報告。

2015年和2016年是希臘處在歐洲移民危機的最高峰，當時約有100萬民難民逃離敘利亞、伊拉克和阿富汗，並通過土耳其抵達希臘，此後雖然人數有所下降，但希臘當局表示最近發現試圖通過土耳其陸地邊界和希臘島嶼抵達的人數又出現增加趨勢。

非法移民 阿富汗 歐盟

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