泰國幼托中心屠殺慘案 凶手疑因多重挫折大開殺戒

泰國幼托中心發生屠殺慘案，因持有毒品被解僱的前警員潘亞殺害36人後自盡。圖為家屬們拿著小孩的照片和棺木進行火葬儀式。美聯社

泰國 幼托中心發生屠殺慘案，因持有毒品 被解僱的前警員潘亞殺害36人後自盡。警方官員表示，潘亞可能是因工作、金錢和家庭方面遭遇挫折而情緒爆發，殺人洩恨。

路透報導，在行凶前幾天，34歲的潘亞（Panya Khamrap）連續幾晚在泰烏泰村（Tha Uthai）自家後院拿著一把9毫米口徑手槍射擊，鄰居聽見槍聲卻沒有報警。一位鄰居說：「我們如何報案？他就是警察 。」

潘亞曾是泰烏泰村的成功榜樣，後來他向下沉淪，變得內向憤怒。

警方指潘亞吸食俗稱冰毒的甲基安非他命，今年1月並因持有毒品失去警職。6日慘案發生後，當局原先歸咎於毒品，但當天解剖其遺體並未發現任何毒品痕跡。

泰國皇家警察總部副局長蘇拉切（Surachate Hakparn）告訴路透，這起慘案是「情緒爆發」造成的，原因是潘亞經歷被警方開除以及法律、金錢和家庭等問題。

對於潘亞行凶的過程警方尚未公布完整說法。路透採訪鄰居、證人和一位調查人員，他們講述案發當天3個小時的恐怖場面和警方緩慢的反應。

蘇拉切承認警方反應遲緩，太晚抵達現場阻止殺戮。他並指法律禁止合法持槍者在家或公共場所開槍，表示「若先逮捕了他，這事可能就不會發生」。

潘亞是在泰國東北農業省份農磨蘭普府 （Nong Bua Lamphu）偏遠的泰烏泰村長大，他努力取得在曼谷頂尖大學攻讀法律的機會，後來當上警察，在首都最富裕的一些社區工作。

但2020年他離婚回到家鄉，與一名在卡拉OK酒吧工作的女子和她兒子同住。他仍擔任警察，但在今年1月因毒品丟了差事，同事說他脾氣暴躁，會跟人打架。一位鄰居說，他出門時會把女友和她兒子鎖在家裡。

鄰村副村長告訴媒體，潘亞曾讚揚2020年發生在泰國另一個省一名士兵屠殺29人的事件，宣稱若是他，會殺更多人。一位鄰居說，潘亞行凶前幾天，村長曾就其行為警告他，兩人吵了一架，讓村長相當害怕。

慘案當天早上潘亞因毒品罪赴法院出庭，而次日就會有判決結果。黎明前，鄰居聽到他和女友吵架。警方說，她告訴潘亞要離開他。

路透無法確定法庭的情況，但媒體引述鄰居稱，律師要求潘亞出示品行良好的證據。另一位鄰居告訴路透，他看見潘亞的母親拿著學位證書。

警方說，潘亞回家時，女友和她兒子不在。中午時分，潘亞開著一輛白色皮卡出門，在一處轉角處一家小商店外撞上一名摩托車騎士，目擊者稱潘亞搖下車窗朝騎士開槍。

身受重傷的騎士爬向商店求救。商店老闆桑巴特（Sombat Rattani）透過窗戶看了潘亞一眼，潘亞拿槍指著他，他以為小命不保。他們彼此認識，潘亞曾在他店裡買過水。

潘亞沒開火，他把車開到一個十字路口，撞上一群人，他下車拿刀刺他們，造成3人死亡、數人受傷。他接著開車前往政府辦公區，慘案主要地點「烏泰沙旺兒童發展中心」（Uthai Sawan Child Development Centre）就在那裡。

中午12時30分左右，中心的老師已讓孩子們睡午覺。潘亞進入後拿著手槍和農夫用來砍稻草的長刀開始殺人，一些員工四處逃竄，有些人向警方報案，卻被告知他們在其他地方忙。

目擊者稱，大約20分鐘內，潘亞從一個房間走到另一個房間，向老師開槍，並用刀砍孩子。一些老師逃脫，但懷孕8個月的26歲老師蘇帕朋（Supaporn Pramongmook）沒有。另一位老師馬莉萬（Maliwan Lasopha）試圖向潘亞求情，他們童年時即認識，曾一起玩過。潘亞將兩人都殺了。

一個名叫艾米（Ammy）的3歲女童，是唯一毫髮無傷從幼托中心出來的小孩。

潘亞開車回村子後，又殺害兩名鄰居。儘管民眾多次報警，警方突擊隊經過一段時間才到。潘亞於下午3點左右回到家，燒了他的皮卡，再射殺女友和她兒子，而後是他自己。

小商店老闆桑巴特說：「每個人都會有沮喪的時候，但解決之道不是犯罪…他為什麼要攻擊傷害兒童？這是我們要問的。」