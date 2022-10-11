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北溪天然氣管線外洩調查 瑞典拒讓俄羅斯參與

中央社／斯德哥爾摩10日即時報導
瑞典10日表示，不會讓俄羅斯參與目前正在進行有關北溪（Nord Stream）天然氣管線外洩的調查。圖為位於德國的北溪天然氣管線，今年3月8日資料照片。（路透）
瑞典10日表示，不會讓俄羅斯參與目前正在進行有關北溪（Nord Stream）天然氣管線外洩的調查。圖為位於德國的北溪天然氣管線，今年3月8日資料照片。（路透）

瑞典今天表示，不會讓俄羅斯參與目前正在進行有關北溪（Nord Stream）天然氣管線外洩的調查，但莫斯科當局可自行檢視管線洩漏區域。

西方國家因俄羅斯侵略烏克蘭而對俄國祭出制裁，俄羅斯疑似為了報復，切斷對歐洲的天然氣供應。從俄羅斯通往德國的北溪1號和2號（Nord Stream 1and 2）天然氣管線，一直是地緣政治緊張局勢的焦點。

北溪1號、2號管線目前皆未運作，但在疑似遭到人為破壞前，管線中都還有天然氣。兩週前發現的4處洩漏點都位於波羅的海、丹麥波荷木島（Bornholm）外海。

在瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）發出聲明前，俄羅斯曾要求參與相關調查。

安德森在記者會中說：「在瑞典，我們的初步調查是保密的，這當然也適用於本案。」

她表示，由於洩漏地點位在國際水域，即便屬於瑞典專屬經濟區，俄羅斯仍可前往相關地點察看。

她告訴記者：「我們現已解除禁令，其他船隻都可前往該地區，這是規定。」

不過，安德森提到，除了瑞典的調查外，還有一個在歐洲聯盟（EU）框架下的「聯合調查小組」。

安德森表示，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）來信，要求讓莫斯科和俄國能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）參與調查，瑞典政府正對此做出回應。

四處天然氣外洩的地點，有兩處位於瑞典專屬經濟區，另外兩處則在丹麥轄內。

瑞典當局上周封鎖洩漏點附近區域，以進行調查。

率領瑞典安全局（SAPO）展開調查的瑞典檢察官朱維斯特（Mats Ljungqvist）6日表示：「在案發現場的調查，讓人更加懷疑（天然氣管線）遭到人為嚴重破壞的可能。」

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）9月底表示，他們「已通知俄羅斯」將展開這項調查。

庫服特告訴瑞查新聞社（Ritzau）說：「但我們不打算與俄羅斯分享調查結果，我們會挖掘真相，且正在與盟邦合作。」

美國和俄羅斯都否認須為外洩事件負責。

俄羅斯 瑞典 天然氣

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