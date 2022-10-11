英情報首長：北京欲以技術優勢獲得海外影響力

英國政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明將警告西方國家，北京正尋求利用其技術優勢來控制中國公民並在國外獲得影響力。圖為北斗三號中國地球軌道衛星模型。（中通社）

英國 政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）明天將警告西方國家，北京 正尋求利用其技術優勢來控制中國公民並在國外獲得影響力，而這將帶來「巨大威脅」。

綜合法新社和路透報導，佛萊明準備告訴英國國防研究機構，中國共產黨將衛星系統和數位貨幣 等科技視為「獲取優勢的工具」。

根據今晚曝光的演說節錄，佛萊明將利用英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的年度「安全講座」，來論證中國可能會以「對我們所有人構成巨大威脅」的方式行事。他將敦促英國和其盟邦做出緊急回應。

佛萊明將在演說中表示：「在英國政府通訊總部，我們將有幸見證歷史上的滑動門時刻（sliding door moment）。這感覺就像是那些重要時刻之一。」「滑動門時刻」是指乍看無關緊要，卻可能改變往後事件發展的時刻。

「我們未來的戰略技術優勢，取決於我們作為一個群體接下來的行動。我相信，只要同心協力，就能讓優勢朝對我們集體有利的方向發展。」

佛萊明自2017年以來擔任英國政府通訊總部負責人，一直致力於讓這個情報、網路暨安全機關的工作更為人所知。

在他即將發表上述言論之際，中國正推出「數位人民幣」，引發外界擔憂專制國家可能使用數位貨幣來加強監控和控制。

佛萊明將警告，中央集權式的數位貨幣可以「使中國得以規避部分目前對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）政權實施的那一類國際制裁」。

佛萊明也將提到，中國推出「北斗」衛星導航系統，與美國全球衛星定位系統（GPS）匹敵，並強迫中國公民使用這套系統。

他將在演說中表示：「許多人認為，中國正在建立強大的反衛星能力，其原則是在發生衝突時不讓其他國家進入太空。」

「而且人們擔心這項技術可能會被用來追蹤個人。」

佛萊明還將指控中國試圖「控制市場」及「其影響範圍內的市場和中國公民」。

他也將指責北京透過向全球各國出口技術，製造「經濟體和政府客戶」，其中可能存在以「隱藏成本」購買中國技術而「抵押未來」的風險。