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歐洲政治共同體首次峰會 44國團結反俄侵略及挺烏

中央社布拉格6日綜合外電報導
歐洲各國領袖6日在捷克布拉格為「歐洲政治共同體」首次峰會齊聚一堂。美聯社
歐洲各國領袖6日在捷克布拉格為「歐洲政治共同體」首次峰會齊聚一堂。美聯社

歐洲各國領袖今天在捷克布拉格為「歐洲政治共同體」（European Political Community）首次峰會齊聚一堂，其中烏克蘭總統澤倫斯基呼籲歐洲提供更多支援。

綜合法新社和路透報導，「歐洲政治共同體」成立宗旨是在俄羅斯侵略的威脅下，將歐洲國家團結起來。首次峰會在布拉格城堡（Prague Castle）舉行，從歐洲東南部的高加索地區到西北部的冰島，有44國領袖出席，包括27個歐盟成員國和17個其他歐洲國家。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）並未受邀，會議卻在他的陰影下召開，討論也都集中在他下令入侵烏克蘭所造成的經濟和安全動盪。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說：「我們展現了44個歐洲國家的團結，44國非常明確地表達對俄羅斯發起戰爭的譴責，以及對烏克蘭的支持。」

成立「歐洲政治共同體」是馬克宏的構想，這個實驗性組織被稱為「政治協調的新平台」，但首次峰會除了各國領袖大合照之外，少有具體結果。

比利時總理德克魯（Alexander De Croo）說：「光看出席人士就知道重要性了。整個歐陸都在這裡，除了白俄羅斯和俄羅斯。從而顯示這兩個國家有多孤立。」

正在督導烏軍反攻俄軍的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在視訊演說中呼籲歐洲擴大供應武器和安全保證，以懲罰俄羅斯。

他說：「此時此刻，我在這裡呼籲大家做出一個簡單決定。一個有關我們這個共同體、我們這個組織成立宗旨的決定。我們歐洲領袖可以成為和平領袖。我們的歐洲政治共同體可以成為歐洲和平共同體。」

這場峰會只召開一天會議，由於各國之間歧見頗深，甚至公開衝突，有些出席人士對這場峰會抱持質疑態度。

但各國領袖同意再給這個組織一次機會，宣布下次峰會將於春天在摩爾多瓦召開，之後由西班牙和英國接手。

白俄羅斯 烏克蘭 馬克宏

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