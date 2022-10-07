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新疆提案遭否決 印度首度籲尊重維吾爾自治區人權

中央社伊斯坦堡7日專電
在日內瓦的聯合國人權理事會會場。路透
在日內瓦的聯合國人權理事會會場。路透

聯合國人權理事會否決對新疆維吾爾自治區人權狀況展開辯論，棄權國家包括烏克蘭及印度等國。印度今天說明棄權立場，也首度正式就相關議題發聲，指新疆維吾爾自治區民眾的人權「應該受尊重及保障」。

聯合國人權理事會（UNHRC）6日針對新疆人權狀況辯論決議草案進行表決，中國、巴基斯坦、卡達及烏茲別克等19國投票反對，印度等11國棄權，17票贊成，使西方國家共同提出的決議草案胎死腹中。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）於例行記者會上回應相關提問時表示，印度留意到聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）對新疆維吾爾自治區「人權疑慮」的評估。

他說，新疆維吾爾自治區民眾的人權應該獲得尊重及保障。「我們希望相關各造能夠客觀、妥善地處理此一情形」。

巴格奇說明，「印度投下的票與其長期立場一致，也就是針對特定國家的決議從來沒有益處。印度支持透過對話處理這些議題」。印度「仍致力維護所有人權」。

印度棄權消息一出，引發若干抨擊。台灣亞洲交流協會的印度籍訪問學者胡莎娜（Sana Hashmi）推文表示失望，「想當全球強權，就得表現得像一個（全球強權）」。巴格奇公開回應的影片於網路上公開後，也有網友留言質疑，「所以印度到底為什麼要棄權？」

印度與中國自2020年5月起於印中邊界的實際控制線（LAC）展開軍事對峙。印度這次首度正式對新疆議題發聲，正值雙邊關係處於歷史新低。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）卸任前公布延宕已久的報告，指出新疆可能發生反人道罪，中國自此受到嚴密審查。美國9月破天荒地在聯合國人權理事會提出決議草案，盼能就此進行辯論。

決議案共同提案國包括英國、加拿大、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、澳洲和立陶宛。中國則早就卯足全力駁斥新疆報告內容，極力闡明「真實的」新疆人權情形。

印度 新疆 聯合國

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