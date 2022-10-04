印度喜馬拉雅山區傳雪崩意外 至少10死、11人失蹤

印度喜馬拉雅山區發生重大山難意外，一群正在受訓的登山學員遇到雪崩，當地媒體報導指至少10死、11人失蹤。圖非新聞事發地點。（美聯社）

BBC報導，印度 官員4日表示，喜馬拉雅山 區發生重大山難意外，一群正在受訓的登山學員遇到雪崩，造成至少4死、數十人失蹤。當地媒體報導則指，死亡人數已攀升到至少10死。

衛報報導，北阿坎德邦警長庫瑪爾（Ashok Kumar）表示，這群來自隸屬於國防部 內魯登山學校（Nehru Institute of Mountaineering）的34名登山學員和7名教練，於當地時間4日上午8時45分在加瓦爾喜馬拉雅山區（Garhwal Himalaya）的根戈德里（Gangotri）山脈遇到雪崩，8人幸運生還，被送往附近醫院就醫。

印度媒體「印度報業托拉斯」報導，已知至少10死，另有11人失蹤。

內魯登山學校表示，在邦和國家救災部隊以及印度空軍官員對該地區進行搜查時，發現四具遺體。庫瑪爾表示，目前仍在山區進行空中偵察，抵達現場並不容易。

據報導，當遇到雪崩來襲時，這群學員已從海拔5670公尺的卓帕帝‧旦大-2號（Draupadi Danda-2 ）山峰折返。救難人員說，當局在當地時間4日上午9時30分左右接獲警報。

國際攀岩和登山聯合會官員喬杜里（Amit Chowdhary）表示，這是印度登山史上第一次如此龐大的登山學員隊在雪崩中喪生。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）發推文表示，對逝去的生命深感悲痛，向失去親人的死者家屬表示哀悼。

雪崩在靠近喜馬拉雅山的印度北阿坎德邦很常見，2021年時，一處冰川斷裂，逾200人被洪水沖走喪命。